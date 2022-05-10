Ніколи не воювали з потужним противником: колишній "вагнерівець" пояснив, чому росіяни провалилися під Києвом

Колишній "вагнерівець" Габідуллін пояснив, чому росіяни провалилися під Києвом / Колаж фото Facebook / УНІАН

Нездатність російських окупантів захопити Київ була вирішена, оскільки в попередні роки росіяни ніколи не воювали безпосередньо з потужним противником. Про це в коментарі агентству Reuters розповів колишній найманець приватної військової компанії "Вагнер" Марат Габідуллін.

Габідуллін каже так - мовляв, він знав, що російські сили не впораються з атакою на Київ.

"Вони були захоплені зненацька тим, що українська армія так люто чинила опір і що вони зіткнулися зі справжньою армією", — сказав він.

За словами Габідулліна, росіяни були готові побачити "різних ополченців" і ніяк не хотіли битися з добре навченою армією.

"Я сказав їм: "Хлопці, це помилка. Воювати з Україною – зовсім інша справа"", – додав Габідуллін.

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Нагадаємо, раніше відомий журналіст Юрій Бутусов розповів про те, що штурмовий загін "Барс-7" зі складу приватної військової компанії Вагнер атакував українські позиції на Луганщині, але був розбитий українськими військовими.

"Російські війська зазнали важких втрат, багато вбитих, а 7 найманців загону Барс-7 взято полон воїнами однієї з наших механізованих бригад. Найманці повідомили, що їх найняли через військкомати Росії на зарплату в 205 тисяч рублів", - розповів журналіст.

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