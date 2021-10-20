"Просто смітник": експерт приголомшив заявою про якість оливкової олії в Україні

В Україні продають в основному неякісну оливкову олію / ua.depositphotos.com

В Україні на ринках продають переважно підроблену оливкову олію, показник фальсифікату досягає 80%. В інтернет-магазинах ситуація ще гірша – "там просто смітник". Таку думку озвучив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

За його словами, українців обманюють як щодо складу продукту, так і його якості. Саме оливкова серед усіх видів олії підробляють найчастіше, розповів експерт в коментарі сайту "Обозреватель".

Несміянов попередив, що бляшані банки оливкової олії місткістю 1 і 5 літрів, які продають по 110-130 і 310-350 гривень відповідно здебільшого є підробкою. "Це або не оливкова олія взагалі, або якийсь ширвжиток", – заявив він.

У цьому контексті експерт назвав найпопулярніший спосіб підробки оливкової олії: фактично це соняшникова олія зі смаковими добавками, безпеку яких ніхто не може гарантувати. І пояснює: коли пишуть Extra Virgin Oil, це фактично означає звичайна оливкова олія.

Ще однією небезпекою він назвав прострочу. За словами експерта, на ринку можна часто зустріти справжню оливкову олію з Італії, проте термін її використання може бути простроченим. Подібні випадки нещодавно виявили на одному зі столичних ринків.

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Набагато гіршою він називає ситуацію з продажем олії в інтернеті.

"Там маса як зіпсованого товару, так і підробленого. Там просто смітник. Ніякого контролю, ніхто ні за що не відповідає", – каже експерт.

Покупець, пояснює він, має звертати увагу на маркування, зокрема наявність україномовного тексту.

"Якщо його немає, то я розумію, що це не контрабанда – це олія, розлита в підвалах України", – говорить Несміянов. І додає, що не бачив подібного товару в супермаркетах, на відміну від ринків.

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Раніше повідомлялося, що ціни на олію в Україні продовжать зростати й у підсумку можуть вирости з 70 до 100 гривень за літр.