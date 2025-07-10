'Прокинулася вже накрита вікном': киянка поділилась, як пережила атаку РФ

Киянка розповіла, як пережила останню масовану атаку на Київ.

https://glavred.net/ukraine/prosnulas-uzhe-nakrytaya-oknom-kievlyanka-podelilas-kak-perezhila-ataku-rf-10680167.html Посилання скопійоване

Очевидиця про перші хвилини після удару / колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот з відео

Коротко:

Очевидиця розповіла про удар по Києву

Вона проснулась від того, що її накрили уламки

У ніч на четвер, 10 липня, країна-агресор Росія атакувала Київ дронами та ракетами. Киянка Анастасія у коментарі Ми-Україна розповіла про перші хвилини після удару.

За її словами, вона поговорила з чоловіком, а вже через кілька годин прокинулась від того, що була вкрита уламками.

відео дня

"О пів на першу заснула, поговорила з чоловіком - чоловік у відрядженні. О 2:30 прокинулася від того, що я вже накрита вікном, вибиті двері і розруха в кімнаті", - сказала жінка, ледь стримуючи сльози.

Анастасія додала, що кімнати немає, все зруйновано - меблі, вікна, двері, стіна.

"Удар був дуже сильний. Ми стояли в коридорі, вже думали, що нічого доброго не буде, але таки живі", - зізналась вона.

Відомо, що по сусідству проживали дві жінки, які загинули внаслідок атаки. Одна була після операції і не могла швидко пересуватися, а інша "зайшла в кімнату за светром".

Жінка розповіла про російський удар – відео:

Наслідки нічної атаки - що відомо

Як повідомляв Главред, Віталій Кличко говорив, що кількість постраждалих у столиці збільшилася до 14 людей. Девʼять із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Відомо, що у Подільському районі загинули 2 жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура.

Водночас, Володимир Зеленський заявив, що головна ціль російської атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред