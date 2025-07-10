'Прокинулася вже накрита вікном': киянка поділилась, як пережила атаку РФ

Коротко:
- Очевидиця розповіла про удар по Києву
- Вона проснулась від того, що її накрили уламки
У ніч на четвер, 10 липня, країна-агресор Росія атакувала Київ дронами та ракетами. Киянка Анастасія у коментарі Ми-Україна розповіла про перші хвилини після удару.
За її словами, вона поговорила з чоловіком, а вже через кілька годин прокинулась від того, що була вкрита уламками.
"О пів на першу заснула, поговорила з чоловіком - чоловік у відрядженні. О 2:30 прокинулася від того, що я вже накрита вікном, вибиті двері і розруха в кімнаті", - сказала жінка, ледь стримуючи сльози.
Анастасія додала, що кімнати немає, все зруйновано - меблі, вікна, двері, стіна.
"Удар був дуже сильний. Ми стояли в коридорі, вже думали, що нічого доброго не буде, але таки живі", - зізналась вона.
Відомо, що по сусідству проживали дві жінки, які загинули внаслідок атаки. Одна була після операції і не могла швидко пересуватися, а інша "зайшла в кімнату за светром".
Жінка розповіла про російський удар – відео:
Наслідки нічної атаки - що відомо
Як повідомляв Главред, Віталій Кличко говорив, що кількість постраждалих у столиці збільшилася до 14 людей. Девʼять із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.
Відомо, що у Подільському районі загинули 2 жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура.
Водночас, Володимир Зеленський заявив, що головна ціль російської атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.
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