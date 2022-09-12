По Антонівському мосту завдано нового удару: ППО не допомогла окупантам

У районі мосту видно задимленість, що виникла після вибухів.
У понеділок, 12 вересня, в захопленому російськими окупантами Херсоні було завдано удару по Антонівському мосту.
Під час удару по Антонівському мосту спрацювала ППО російських загарбників. Незважаючи на це є попадання по мосту, повідомляє РІА Новості.
При цьому в Мережі вже опублікували фото наслідків ударів по Антонівському мосту в Херсоні.
У районі мосту видно задимленість, що виникла після вибухів.
Нагадаємо, в Мережі раніше опублікували кадри, на яких зображений новий удар по Антонівському мосту в Херсоні.
Відео було знято в денний час. На ньому видно, що по мосту потрапляють ракетами: відбуваються вибухи, також йде сильний дим.
Раніше повідомлялося про потужному ударі по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.
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