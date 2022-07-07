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На Путіна працює армія екстрасенсів: створює перед смертю надпотужний бар'єр - мольфарка

7 липня 2022, 22:14

Мольфарка переконана, що всі дії Путіна пов'язані з цифрами 2 та 4. Він цікавиться нумерологією.

На Путіна працює армія екстрасенсів, він готується до смерті / Reuters

На президента Росії Володимира Путіна працює ціла армія екстрасенсів. Вже зовсім скоро він може померти. Про це заявила українська мольфарка, учасниця секретного "батальйону 14" Магдалена Мочіовскі в ефірі Апостроф TV.

Мольфарка переконана, що Путін створює навколо себе надпотужний енергетичний бар'єр, який буде важко перебити.

"У нього є і надалі плани, і не тільки на Україну. Ця людина сама не знає, чого вона хоче. Розуміючи, що його дні пораховані, він намагається себе посилити різними шаманськими магічними ритуалами. Він намагається передбачити своє майбутнє, яке ніхто йому не може передбачити, тому що екстрасенсорика не є точною наукою - це не математика, що все можна обчислити від А до Я", - сказала Магдалена Мочіовскі.

Вона додала, що Путін уважно стежить за датами та серйозно цікавиться з нумерологією. Від першого дня війни РФ проти України всі вчинки Путіна пов'язані з цифрами 2 та 4.

"Він дуже стежить за такими речами, як нумерологія, як сонцестояння, як парад планет. Він все прораховує як з погляду математики та нумерології, так і з погляду шаманізму та окультної чорної магії", - додала мольфарка.

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Як повідомляв Главред, відомий екстрасенс, учасник російської версії шоу Битва екстрасенсів Олександр Кантоністов прогнозує, що президент РФ Володимир Путін помре до кінця 2022 року. При цьому є всі підстави вважати, що це може статися навіть раніше — протягом літа. Він не виключив, що у господаря Кремля погіршиться психічний стан, що призведе до манії переслідування.

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