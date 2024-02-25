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Росіяни завдали ударів по Україні дронами та ракетами: в ЗСУ назвали ціль ворога

Юрій Берендій
25 лютого 2024, 08:31
Гуменюк зазначила, що ціллю російської атаки було знищення систем протиповітряної оборони України.
Росіяни завдали ударів по Україні дронами та ракетами: в ЗСУ назвали ціль ворога
В ЗСУ розповіли, скільки повітряних цілей вдалось знищити / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

У ніч на 25 лютого росіяни атакували територію України дронами та ракетами. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону поділилася деталями цієї нічної атаки, підкресливши, що ця ніч була дуже напруженою.

Вона вказала на те, що Сили оборони Півдня успішно відбили атаку. У зв'язку з загрозою від "Шахедів" і ракетних обстрілів, повітряна тривога на Півдні тривала до четвертої ранку, особливою метою ворожої атаки було знищення системи протиповітряної оборони.

"На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити нашу систему ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П. Але вони були збиті над акваторією моря", – повідомила Гуменюк.

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Гуменюк зауважила, що окупанти атакували Південь декількома хвилями дронів-камікадзе типу "Шахед". Вона підкреслила, що під час цієї атаки безпілотні літальні апарати мали розгалуження як за часом, так і за напрямком.

За її словами, спочатку ворог протягом півтори години атакував дронами у напрямку Миколаївщини, а потім наступна атака тривала майже 3 години і була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід.

Гуменюк підкреслила, що Сили оборони Півдня успішно відбили російську атаку. Один дрон-камікадзе "Шахед" був знищений українськими захисниками над Херсонщиною, як тільки він увійшов в зону відповідальності ОК "Південь". Ще три безпілотники були збиті над Миколаївщиною, а два — на Кіровоградщині. Загалом, в зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 6 "Шахедів".

"Ми відпрацювали результативно і влучань не допустили",– заявила Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Атака дронами в ніч на 25 лютого

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 25 лютого 2024 року противник здійснив атаку за допомогою 18 ударних безпілотників типу "Shahed".

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Телеграмі.

Росіяни завдали ударів по Україні дронами та ракетами: в ЗСУ назвали ціль ворога
Фото: Повітряні сили ЗС України

Ракетно-дронові удари по території України

Певні дії ворога свідчать про його готовність до масованого удару. Про це повідомила керівниця прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, вказавши, що російські сили час від часу ризикують збирати інформацію над акваторією Чорного моря.

У ніч на 23 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну десятками дронів і шістьма ракетами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 23 дрони "Шахед".

У ніч з 9 на 10 лютого ворожа армія почала обстріл Харкова та Одеси. У Харкові були обстріли по цивільній інфраструктурі.

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