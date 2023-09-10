Просунулися ще на 1,5 км: у ЗСУ розповіли про успіхи на Запоріжжі

Захисники України змогли звільнити від окупантів ще частину території на півдні. За добу росіяни втратили 27 одиниць техніки і 226 осіб, з яких 72 – загиблими.

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ЗСУ звільнили від окупантів ще 1,5 км території у Запорізькій області/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Українські військові продовжують просуватися вперед у Запорізькій області. Так, на Мелітопольському напрямку у районі Роботиного вдалося звільнити від російських окупантів ще 1,5 км території.

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Він зазначив, що просування у районі селища Роботине продовжується.

"Ми продовжуємо невеликі просування у районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кілометра квадратних нашої української території", – розповів Штупун.

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Також він зазначив, що українські військові стримують атаки російських окупантів у Донецькій області, зокрема на Мар'їнському напрямку. Речник повідомив, що захисники України відбили близько 15 спроб атак противника у районі Мар’їнки. Але вороги продовжують здійснювати спроби захопити ті руїни, які залишилися від міста.

Крім цього, Штупун розповів, що російські загарбники продовжують використовувати тактику "м'ясних штурмів". Вони не шкодують свого особового складу, намагаючись відбити втрачені позиції та прорвати оборону українських військ. За словами речника, лише за добу на Таврійському напрямку втрати окупантів становили 226 осіб, у полон здалися п’ятеро загарбників.

За добу було знищено 27 одиниць техніки РФ

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram розповів, що українські військові просунулися на Таврійському напрямку на понад 1 км.

Також він повідомив, що українські артилерійські підрозділи за добу виконали 1391 вогневе завдання. Окупанти за цей час втратили 226 осіб, з яких 72 – загиблими, 149 – пораненими, а 5 потрапили у полон.

"Знищено 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 2 РСЗВ, 9 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога", – розповів Тарнавський.

Війна в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що буде з контрнаступом взимку. Українським військовим буде важче рухатися вперед у холоді та вогкості, але бойові дії продовжаться.

У ГУР розповіли, скільки окупантів зараз перебувають в Україні. Росія зосередила в Україні понад 420 тисяч своїх військовослужбовців, заявив заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, американський генерал назвав терміни завершення "гарячої" фази наступу ЗСУ. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що активні наступальні дії ЗСУ триватимуть ще протягом 30-45 днів.

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