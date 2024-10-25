Продовжують "летіти голови": керівників шести прокуратур вигнали з посади

Усі прокурори отримували підвищену пенсію у зв'язку з вислугою років.

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В Україні звільнили керівників шести прокуратур / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

В Україні звільнили шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур. Усі вони отримували підвищену пенсію у зв'язку з вислугою років, призначені за рішенням суду. Про це повідомляє Генеральна прокуратура.

Мова йде про керівників Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Нині триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат.

"Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України "Про прокуратуру", які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою. Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи", - йдеться у повідомленні. відео дня

Скандал з інвалідністю для прокурорів - що відомо

Як повідомляв Главред, 4 жовтня правоохоронні органи викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах. Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку зберігалися майже 600 тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений роботою двох міністрів щодо ситуації через інвалідність для прокурорів. Мова йде про міністра про міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та міністра соцполітики Оксани Жолнович.

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