"Дали дозвіл стріляти по цивільних": полонений офіцер розповів, як РФ збиралася захопити Харків

На захоплення міста російським солдатам дали три дні, але вони не очікували такого спротиву від українців.
Полонений під час боїв за Харків російський офіцер одним із перших зізнався, що їхав не на "навчання", а на війну в Україні.
Він розповів, що отримав від керівництва завдання захопити Харків за три дні. Проте російські загарбники не очікували такого спротиву з боку українців. Про це він заявив під час допиту в СБУ.
"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по тих, хто чинитиме опір, і по всіх жителях міста", – розповів начальник взводу.
На питання, чи був у нього наказ обстрілювати цивільні об’єкти, він відповів ствердно.
За словами офіцера, він знав, що їде на територію України. Проте їм сказали, що вони вирушають в Україну як "миротворці", щоб нібито "звільнити її від нацистів".
Також він розповів, що з усього взводу після бою лишилися живими лише він і ще один солдат, після цього російський офіцер сам здався в полон.
Раніше російський технік, який потрапив у полон СБУ, розповів, що дезертирство серед окупантів стає масовим – загарбники тікають з війська навіть по дорозі в Україну.
Також раніше в МВС повідомили, що російські окупанти, які потрапили в полон, працюватимуть на відновлення української економіки. За словами першого заступника очільника МВС Євгеній Єнін, Україна буде використовувати щодо російських полонених всі можливості, які надають Женевські конвенції.
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