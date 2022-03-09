"Дали дозвіл стріляти по цивільних": полонений офіцер розповів, як РФ збиралася захопити Харків

Полонений офіцер розповів, як РФ збиралася захопити Харків/ Фото Reuters

Полонений під час боїв за Харків російський офіцер одним із перших зізнався, що їхав не на "навчання", а на війну в Україні.

Він розповів, що отримав від керівництва завдання захопити Харків за три дні. Проте російські загарбники не очікували такого спротиву з боку українців. Про це він заявив під час допиту в СБУ.

"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по тих, хто чинитиме опір, і по всіх жителях міста", – розповів начальник взводу.

На питання, чи був у нього наказ обстрілювати цивільні об’єкти, він відповів ствердно.

За словами офіцера, він знав, що їде на територію України. Проте їм сказали, що вони вирушають в Україну як "миротворці", щоб нібито "звільнити її від нацистів".

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Також він розповів, що з усього взводу після бою лишилися живими лише він і ще один солдат, після цього російський офіцер сам здався в полон.

Раніше російський технік, який потрапив у полон СБУ, розповів, що дезертирство серед окупантів стає масовим – загарбники тікають з війська навіть по дорозі в Україну.

Також раніше в МВС повідомили, що російські окупанти, які потрапили в полон, працюватимуть на відновлення української економіки. За словами першого заступника очільника МВС Євгеній Єнін, Україна буде використовувати щодо російських полонених всі можливості, які надають Женевські конвенції.

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