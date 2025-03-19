Навіжений путініст Борис Корчевніков отримав підозру від СБУ

Колишній "кадет" Корчевніков стрімко стає ізгоєм.

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Борис Корчевніков санкції - СБУ повідомило про підозру / колаж: Главред, фото: t.me/boriskorchevnikov

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Путініст Корчевніков є одним із кремлівських рупорів пропаганди

За низку порушень КК України йому заочно оголосили про підозру

Російський ведучий, гендиректор прокремлівського телеканалу "Спас" і пропагандист Борис Корчевніков, який виправдовує війну в Україні, вважає вбивство українців священною справою, а тих, хто відмовляється воювати, - сміттям, уже давно є персоною нон-ґрата в пристойному суспільстві - він перебуває під санкціями України, Швейцарії та всіх країн Євросоюзу.

Сьогодні Служба безпеки України заочно повідомила про підозру пропутінському фанатику. Як доказ його провини наводять його пропагандистську діяльність на телебаченні - у своїх ефірах він прославляє злочини країни-окупанта проти України, закликає до захоплення території незалежної держави та винищення її жителів. Також він відвідує з пропагандистськими місіями тимчасово окуповані території та займається збором коштів на підтримку армії країни-агресора.

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У зв'язку з цим СБУ оголошують про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації); ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України).

Борис Корчевніков санкції - СБУ повідомило про підозру / t.me/SBUkr

Основне заняття квазі-православного пропагандиста Корчевнікова у своїх програмах на кшталт "Судьбы человека" - розмовляти з такими самими пропагандистами з метою демонізації та розлюдяніння Заходу й України. Ці промови транслюються на жителів країни на болотах з метою нав'язування їм офіційних догм військової російської пропаганди.

Борис Корчевніков санкції - СБУ повідомило про підозру / t.me/boriskorchevnikov

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Хто такий Борис Корчевников? Борис Корчевников - російський телеведучий, медіаменеджер, журналіст, громадський діяч, пропагандист, актор театру, кіно і телебачення. За "поширення російської пропаганди" під час вторгнення Росії в Україну перебуває в санкційних списках усіх країн Євросоюзу, України та Швейцарії.

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