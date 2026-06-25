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Зірку російських серіалів терміново госпіталізували з підозрою на інсульт

Олена Кюпелі
25 червня 2026, 22:08
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Марія Порошина — мати чотирьох дітей — потрапила до лікарні.
Марію Порошину терміново госпіталізували
Марію Порошину терміново госпіталізували / Колаж "Главред", фото: Вікіпедія, Стархіт

Коротко:

  • Що сталося з актрисою
  • Який їй поставили діагноз

Популярна російська актриса Марія Порошина, яка мовчить щодо військового вторгнення терориста Путіна в Україну, потрапила до лікарні.

Як пишуть російські пропагандисти, артистці стало зле напередодні, і всі симптоми вказували на інсульт.

відео дня
Марія Порошина потрапила до лікарні
Марія Порошина потрапила до лікарні / Фото РосЗМІ

За попередніми даними, погіршення стану було спричинене ішемічною атакою. "Артистці стало зле напередодні. У неї виникли проблеми зі щитовидною залозою та тиском. Лікарі надають Марії Порошиній допомогу", — повідомляє джерело.

Актриса відома за ролями у фільмах та серіалах "Нічний дозор", "Четверте бажання" та "Бригада".

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше також музичний продюсер Володимир Бебешко несподівано розповів, що пережив серйозні проблеми зі здоров’ям.

Раніше також скандальний український співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини на початку повномасштабної війни в Україні, став небажаним гостем у сусідній Молдові.

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Про особу: Марія Порошина

Марія Порошина — російська актриса театру, кіно та телебачення. Починала зніматися в телесеріалах. Популярність актрисі принесли роль Тамари в популярному серіалі "Бригада" та головна роль у серіалі "Завжди кажи „завжди"". Потім були головні ролі у фільмі "Четверте бажання" (2003) та фантастичній стрічці Тимура Бекмамбетова "Нічний дозор". У 2005 році вийшов фільм-продовження "Денний дозор".

Мовчить про війну в Україні та напад Путіна.

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