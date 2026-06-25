Зірку російських серіалів терміново госпіталізували з підозрою на інсульт

Марія Порошина — мати чотирьох дітей — потрапила до лікарні.

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Марію Порошину терміново госпіталізували / Колаж "Главред", фото: Вікіпедія, Стархіт

Коротко:

Що сталося з актрисою

Який їй поставили діагноз

Популярна російська актриса Марія Порошина, яка мовчить щодо військового вторгнення терориста Путіна в Україну, потрапила до лікарні.

Як пишуть російські пропагандисти, артистці стало зле напередодні, і всі симптоми вказували на інсульт.

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Марія Порошина потрапила до лікарні / Фото РосЗМІ

За попередніми даними, погіршення стану було спричинене ішемічною атакою. "Артистці стало зле напередодні. У неї виникли проблеми зі щитовидною залозою та тиском. Лікарі надають Марії Порошиній допомогу", — повідомляє джерело.

Актриса відома за ролями у фільмах та серіалах "Нічний дозор", "Четверте бажання" та "Бригада".

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Про особу: Марія Порошина Марія Порошина — російська актриса театру, кіно та телебачення. Починала зніматися в телесеріалах. Популярність актрисі принесли роль Тамари в популярному серіалі "Бригада" та головна роль у серіалі "Завжди кажи „завжди"". Потім були головні ролі у фільмі "Четверте бажання" (2003) та фантастичній стрічці Тимура Бекмамбетова "Нічний дозор". У 2005 році вийшов фільм-продовження "Денний дозор". Мовчить про війну в Україні та напад Путіна.

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