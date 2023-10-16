Великий наступ почався: Росія кинула всі сили на захоплення стратегічного міста

План великого наступу імені генерала армії Герасимова зараз здійснюється саме на східному фасі російсько-українського фронту.

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Росія кинула всі сили на захоплення стратегічного міста / Колаж Главред, фото: ГУР, Міноборони РФ

План великого наступу Росії починає реалізуватись на Куп'янському напрямку. Саме на цю ділянку фронту ворог перекинув підрозділи новоствореної 25-ї армії. Про це у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов.

"Наразі противник намагається рухатися вперед, намагається зламати український опір, насамперед на Куп’янському напрямку. Зазнає величезних втрат. Говорити про якісь серйозні територіальні придбання я б не ризикнув, бо просування за кілька діб на кілька сотень метрів навряд чи може вважатися успішним з урахуванням величезного рівня ворожих втрат. Але в будь-якому разі так званий план великого наступу імені генерала армії Герасимова (начальника Генштабу РФ, — ред.) зараз здійснюється саме на східному фасі російсько-українського фронту, насамперед на Куп’янсько-Лиманському напрямку", — заявив гість ефіру.

Важкі бої у районі Авдіївки, експерт вважає, спробою ворога відвести частину українських ресурсів від Куп’янсько-Лиманського напрямку з метою відновлення стабільності на всіх ділянках східного фронту.

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"Безперечно, росіяни залучили величезну кількість людських, матеріально-технічних ресурсів для того, щоб зламати опір міста-фортеці Авдіївки, кардинально змінити розклад сил і засобів на цій ділянці фронту. Адже вони ще живуть у парадигмі, що їм вдасться за допомогою своєї технічної переваги та переваги в особовому складі вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Адже саме під цим прапором Російська Федерація розпочинала у лютому минулого року так звану "спеціальну військову операцію", — коментує Селезньов.

На його думку, в росіян під Авдіївкою немає "навіть малого шансу".

"Очевидно, що ворог має досить серйозну кількість сил та засобів, але зовсім не хоче враховувати наступний дуже важливий чинник. Українська армія непогано обізнана… Тому всі спроби ворога атакувати на тих чи інших ділянках фронту впираються в ефективну бойову роботу українських артилеристів. Добре відомо, що до 90% російських втрат — це результат ефективної бойової роботи української артилерії та українських ракетників", — наголосив військовий оглядач.

Також, він зауважив, що ворог спробував захопити Авдіївку з 2014 року, але з тих пір місто було дуже міцно укріплено. На території міста створено величезні оборонні укріплення, бетоновані окопи та довгострокові позиції для вогневої підтримки. Сьогодні ці оборонні редути слугують надійним фундаментом, який дозволяє Збройним Силам відбити всі спроби противника змінити хід подій на полі бою.

"Конфігурація сил та засобів на карті певною мірою відповідає тим подіям, які ми спостерігали протягом 10 місяців під час запеклих боїв у районі Бахмута. Але те, що у противника на цій ділянці фронту, в районі Авдіївці, немає жодного, навіть малого шансу реалізувати цей план "а-ля Бахмут", це цілком очевидно", — заявив Владислав Селезньов.

Наступ Росії в районі Авдіївки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни та сам кремлівський диктатор Володимир Путін змінили риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку у Донецькій області. Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що таким чином вони "зменшують очікування" з приводу просування армії РФ.

Водночас, на штурм Авдіївки Донецької області російські окупанти кинули підрозділи 114-ї, 15-ї та 21-ї мотострілецьких бригад армії РФ, посилені спецпідрозділами 1-го армійського корпусу. На цьому напрямку ворог створив перевагу в 3-4 рази в кількості особового складу, а також перевагу в бронетехніці, артилерії та авіації.

Також, після серії інтенсивних штурмів Авдіївки Донецької області російські окупанти знизили кількість атак, розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, зараз градус напруги дещо знизився, адже ворог втрачає сили.

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