Понад 100 разів за тиждень РФ намагалася вибити ЗСУ з позицій біля Авдіївки - Генштаб

ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

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ЗСУ дають потужну відсіч атакам ворога і продовжують наступальні операції / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

Минулого тижня російські окупанти здійснили в районі Авдіївки понад сто спроб витіснити сили оборони України з їхніх позицій. Підрозділи Збройних сил України дали відсіч усім атакам ворога. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За його словами, російські окупанти намагалися витіснити українських військових із займаних позицій у районах на схід від Степового, Ластівчиного, Тоненького, Північного, Невельського, Нетайлового та Первомайського Донецької області.

"Підрозділи Збройних сил України дали відсіч всім атакам ворога в цьому напрямку, знищивши сотні російських загарбників, десятки танків і бронемашин", - розповів Ковальов.

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За словами представника Генштба, Сили оборони впевнено виснажують наступальний потенціал російських загарбників.

ЗСУ продовжують контрнаступ на двох напрямках

При цьому ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії ЗСУ на південь від Бахмута.

"Мають успіх на схід від Кліщіївки, на схід від Андріївки і на північ від Курдюмівки. Окупанти впродовж тижня зробили понад 20 невдалих спроб відновити втрачене становище в цих районах", - зазначив Ковальов.

Через катастрофічні втрати в живій силі російські окупанти перекидають на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи.

"На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують вести наступальну операцію, крок за кроком витісняючи ворога в районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів", - розповів речник Генштабу.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв Главред, росіяни та кремлівський диктатор Путін змінили риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку в Донецькій області.

Зокрема, замість слів "активні бойові дії" використовується фраза "активна оборона". Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що таким чином в РФ "зменшують очікування" з приводу просування окупаційної армії.

На думку аналітиків, російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, ймовірно, вимагають значного і тривалого залучення особового складу і матеріальних засобів.

Нагадаємо, битва за Авдіївку може надалі вплинути на можливості ЗСУ здійснити прорив на півдні до зими. Загарбники прагнуть оточити місто і організувати перелом на фронті.

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