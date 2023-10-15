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Тіла складають у коридорах: розкрито реальні втрати росіян під час наступу

Яна Ставська
15 жовтня 2023, 17:18 оновлено 15 жовтня, 17:28
Не припиняються "м'ясні" штурми окупантів. Ліквідованих медикам вже ніде складати.
Тіла складають у коридорах: розкрито реальні втрати росіян під час наступу
РФ продовжує штурмувати українські позиції / Колаж Главреда. Фото: Міноборони РФ, instagram Libcos

Російські війська під час спроб атак українських позицій зазнають шалених втрат. Центр національного спротиву з посиланням на дані підпілля пише про "сотні" поранених, яких щодня доставляють у медпункти окупованих територій.

"Невдалі спроби штурмових дій окупаційних військ на українські позиції обернулись окупантам величезними втратами. Сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та у подвірʼях моргів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеві працівники занепокоєні через загрозу епідемічного спалаху інфекції, адже тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання.

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Окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан.

Війна в Україні - останні новини

Вже тиждень Росія веде новий наступ на Авдіївському напрямку, "поливаючи" українські позиції з усіх видів озброєння. Втім, наші захисники мужньо утримують територію.

Зокрема, росіяни переслідують одночасно три цілі окупації міста. За словами військового ЗСУ, загарбання міста відкрила би шлях для ворога у подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку та Покровськ.

Однак це також допоможе ворогу уповільнити просування ЗСУ у напрямку Донецька та змусить українське командування перекидати резерви з тих напрямків, де зараз у захисників є територіальні успіхи.

У цих штурмах росіяни задіяли різні підрозділи регулярної армії, знову залучивши так звані Шторм-Z, які складаються з переважно завербованих в'язнів. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, ЗС РФ зіткнулися з низкою проблем при наступі на Авдіївку Донецької області. Серед них - медичне забезпечення.

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