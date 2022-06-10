"Прив'язали гирю і втопили": на Херсонщині рашисти катували та вбили підполковника поліції

Віталій Лапчук, його дружина і їх старший син були викрадені з власного будинку 27 березня.
В Херсонської області російські окупанти викрали підполковника поліції Віталія Лапчука, який працював у Херсонському юридичному інституті ХНУВС.
Як повідомляє видання Мост, Лапчук, його дружина та їхній старший син були викрадені з власного будинку 27 березня. Пізніше сина і дружину відпустили.
"Привезли на Кірова (ймовірно, будівлю ГУНП в Херсонській області – ред.), я це дізналася по бруківці. З мішками на головах ми сиділи десь з трьох днів до ночі. Весь цей час я чула, як допитуючого чоловіка періодично спускали вниз і били, я чула. А ми просто сиділи в мішках", – згадує вона.
Як розповіла в Facebook дружина Лапчука Альона, згодом рашисти його вбили, а тіло скинули у водойму.
"Вони вбили тебе, зв'язали ноги, прив'язали гирю і втопили... Не дали мені з тобою попрощатися!"- пише дружина.
Ситуація на Херсонщині
Росія 2 березня захопила Херсон і продовжує контролювати місто та значну частину Херсонщини.
Збройні Сили України перейшли до контрнаступальних дій у Херсонській області і звільнили 20 населених пунктів. Українські війська рухаються на південь регіону.
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