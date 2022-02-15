ПриватБанку вдалося відновити роботу після хакерської атаки

Робота Приватбанку відновлена / УНІАН

Роботу сервісів Приватбанку після DDoS-атак вдалося відновити, проте Приват24 все ще працює нестабільно, про це повідомили в пресслужбі банку, передає Укрінформ.

"Протягом однієї години під час атаки деякі сервіси (АТМ, ВЗГ) не працювали. Починаючи з 16:30 ці сервіси відновлені. Наразі ми спостерігаємо нестабільність в доступі до Приват24", - йдеться в повідомленні.

ПриватБанк вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити доступ користувачів до всіх послуг, запевнили у фінустанові.

Хакерська атака на Україну

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 Січня ряд сайтів держструктур України постраждав від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці, не працювали такі Сайти: МЗС, ДержНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал дія.

Вночі на сайтах держструктур почали спливати повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.

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15 лютого Главред писав про те, що ПриватБанк піддається масованій ддос-атаці протягом вже декількох годин. Не працює Приват24, є проблеми з платежами, повідомив нардеп Олександр Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

"Проблеми посилюються потоком клієнтів, які намагаються зняти гроші в банкоматах і відділеннях через інформаційну істерію навколо військового вторгнення РФ",-повідомив нардеп.

Про проблеми з доступом також повідомляють в мережі.

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