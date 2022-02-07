До операторів не додзвонитися, гроші не повертають: у ПриватБанку стався збій

У роботі терміналів Приватбанку стався збій / УНІАН

В терміналах ПриватБанку стався черговий збій - клієнти поскаржилися, що залишилися без грошей.

Про інциденти українці розповіли на порталі Мінфін.

"Поповнював карту універсальна в терміналі самообслуговування. Вніс 2000 гривень після цього натиснув кнопку "оплатити", термінал вимкнувся і гроші так і не були зараховані. Звернувшись у відділення мені сказали, що взагалі не бачать мою карту універсальну в списку моїх карт і сказали звернутися на горючу лінію. Гаряча лінія сказала написати в чат онлайн. А чат онлайн сказав сходити у відділення. Сердечно дякую "улюблений ПриватБанк". Ви все більше намагаєтеся допомогти своїм клієнтам!",- іронізує незадоволений чоловік.

Зі схожою проблемою зіткнувся ще один клієнт ПриватБанку - після внесення купюри 500 грн термінал самообслуговування вибив помилку, що тимчасово не приймає готівку і вимкнувся.

читайте такожКредит погашено, а гроші вимагають досі: ПриватБанк підловили на вимаганні"Після звернення до відділення банку мені передзвонив оператор, який прийняв заявку на розгляд, але кошти не були повернуті, бо прийшла відповідь про те, що технічних збоїв виявлено не було! Більше до операторів додзвонитися не змогла. Дуже прикро, що такий великий банк, а таке недбале ставлення до клієнтів", - зазначила клієнтка банку.

У ПриватБанку поки не дали пояснення ні першому, ні другому інциденту.

Відгук про ПриватБанк / minfin.com.ua

Варто відзначити, що збої в роботі терміналів Приватбанку не рідкість. Раніше клієнт намагався Поповнити картку в одному з терміналів - гроші термінал прийняв, але кошти на карту не зарахував.