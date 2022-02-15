Приват24 не працює, а в Ощадбанку проблеми з доступом: повідомляється про масовану ДДОС-атаку

Приватбанк / itc.ua

ПриватБанк піддається масованій ддос-атаці протягом вже декількох годин.

Не працює Приват24, є проблеми з платежами, повідомляє нардеп Олександр Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

"Проблеми посилюються потоком клієнтів, які намагаються зняти гроші в банкоматах і відділеннях через інформаційну істерію навколо військового вторгнення РФ",- повідомив нардеп.

Про проблеми з доступом також повідомляють в Мережі.

Мирослав Гай / facebook.com/myroslavhai

Також хакерським атакам піддався і Ощадбанк, повідомляє Дубинський.

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"Ще одним об'єктом ДДОС-атаки став державний Ощадбанк. Мобільний банкінг не працює, проблеми з банкоматами, платежі не проходять", - написав нардеп.

Зі свого боку, прес-служба ПриватБанку заперечує наявність перебоїв у роботі банку і називає повідомлення про їх наявність "дезінформаційними", пише "Інтерфакс".

"ПриватБанк реєструє звернення клієнтів з приводу дезінформаційних повідомлень про перебої в роботі банку. Ця інформація неправдива і вводить в оману наших клієнтів. ПриватБанк працює в стандартному режимі і ставить безпеку і донесення правдивої інформації своїм клієнтам на перше місце", – йдеться в повідомленні банку.

Хакерська атака на Україну

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня низка сайтів держструктур України постраждала від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці не працювали такі сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал Дія.

Вночі на сайтах держструктур почали випливати повідомлення з провокаційним змістом та погрозами.