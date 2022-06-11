"Прийшли вбивати": у Зеленського поставили під сумнів подальші переговори з РФ

Російські окупанти в Україні / Reuters

Реальними цілями Росії в війні проти України є захоплення українських територій, масові вбивства, міграційна криза, зниження потенціалу держави і злодійство українського продовольства і металу.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму повідомленні в Twitter.

"Забудьте про "денацифікацію". Реальні цілі Росії в цій війні: захоплення українських територій; знищення промислового потенціалу та інфраструктури; крадіжка продовольства і металу; масові вбивства; міграційна криза. Так про що домовлятися з тим, хто прийшов вбити тебе?",- підкреслив він.

Подоляк також опублікував фото одного з масових поховань українців поблизу Маріуполя, де замість Імен на табличках записані порядкові номери, як у нацистських концтаборах.

Нагадаємо, раніше глава української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахаміяукраїна може ініціювати новий раунд переговорів з РФ, коли матиме посилену переговорну позицію, заявив глава української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія.

Як підкреслив він в ході телемарафону, переговори потрібно продовжувати, коли переговорна позиція України буде посилена.

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