Приймаються рішення: ситуація на напрямку головного удару РФ складна - Сирський

Сирський зазначив, що українські військові попри чисельну перевагу ворога продовжують завдавати росіянам значних втрат.

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Сирський вказав на складну ситуацію на напрямку головного удару ворога / Колаж Главред, фото: ОК "Захід", Олександр Сирський / telegram

Ситуація на напрямку головного російського наступу в Україні залишається складною. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Головномандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, українські військові на всіх рівнях без зволікань приймають необхідні рішення.

"Попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, зазнає відчутних втрат. Боротьба за Україну триває", - резюмував Сирський. відео дня

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія здійснює дві тактичні операції перед початком інтенсивного наступу на місто Покровськ у Донецькій області. За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, перша операція ведеться вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограда та просування до околиць Покровська.

Друга операція проходить вздовж лінії Селидове-Українськ-Горняк на південний схід від Покровська і має на меті розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення слабких місць, які можуть бути використані українськими військами для контратак.

Військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов висловив думку, що якщо ЗСУ зможуть утримати Покровськ ще кілька тижнів, це дасть Україні шанс зупинити агресора.

Боєць ЗСУ з позивним Шейх, Євген Ієвлєв, поділився інформацією про ситуацію на східних ділянках фронту, зокрема в районах Покровська та Торецька, де ворог продовжує чинити сильний тиск. За його словами, ситуація на цих напрямках залишається дуже складною.

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