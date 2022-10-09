"Прилетіло 3 ракети": ЗСУ знищили штаб бригади РФ з десятками окупантів

Знищено штаб 38-ї ОМСБр ЗС РФ / Фото УНІАН

У російському Бірську закопали майора армії РФ Валерія Голубєва, ліквідованого в Україні.

Розповідаючи про ліквідацію Голубєва, місцевий російський депутат повідомив, що разом з Голубєвим знищили штаб 38-ї ОМСБр ЗС РФ, а також ліквідували понад 20 російських окупантів, повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Зі слів загинув під час опрацювання стратегічного наступу в штабі. Штаб знаходився в підвалі двоповерхового будинку, або "змалювали" квадрокоптерами, або хтось із місцевих навів.... Прилетіло 3 ракети і разом загинули більше 20 людей, що знаходилися в штабі", - ллє крокодилячі сльози друг рашиста.

"Окей, а штаб чого це був? Також у місцевій пресі пишуть про представника його військової частини №21720. Тобто йдеться про 38-у окрему мотострілецьку бригаду, до штабу якої потрапили ЗСУ. Поздоровляю!"- додали в СтратКомі.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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