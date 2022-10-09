УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Прилетіло 3 ракети": ЗСУ знищили штаб бригади РФ з десятками окупантів

9 жовтня 2022, 20:58

Штаб окупантів РФ знаходився в підвалі двоповерхового будинку.

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
Знищено штаб 38-ї ОМСБр ЗС РФ / Фото УНІАН

У російському Бірську закопали майора армії РФ Валерія Голубєва, ліквідованого в Україні.

Розповідаючи про ліквідацію Голубєва, місцевий російський депутат повідомив, що разом з Голубєвим знищили штаб 38-ї ОМСБр ЗС РФ, а також ліквідували понад 20 російських окупантів, повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Зі слів загинув під час опрацювання стратегічного наступу в штабі. Штаб знаходився в підвалі двоповерхового будинку, або "змалювали" квадрокоптерами, або хтось із місцевих навів.... Прилетіло 3 ракети і разом загинули більше 20 людей, що знаходилися в штабі", - ллє крокодилячі сльози друг рашиста.

"Окей, а штаб чого це був? Також у місцевій пресі пишуть про представника його військової частини №21720. Тобто йдеться про 38-у окрему мотострілецьку бригаду, до штабу якої потрапили ЗСУ. Поздоровляю!"- додали в СтратКомі.

'Прилетіло 3 ракети

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

Читайте ще:

війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:28

"Тут тільки одна держава-терорист": в ОП жорстко відповіли на звинувачення Путіна

22:05

Швидке відновлення Кримського мосту - брехня, окупантам РФ знадобиться до 5 місяців - МВСВідео

21:58

"Велике приниження Путіна": у США попередили про помсту РФ за удари по Кримському мостуВідео

21:38

У Мінську підтвердили підготовку України до відбиття вторгнення з БілорусіВідео

21:20

У рані вже завелися клопи: окупант подякував українським бійцям за полонВідео

Реклама
21:05

Путін відреагував на вибух на Кримському мосту: заявив про "теракт" і звинуватив спецслужби України

20:58

"Прилетіло 3 ракети": ЗСУ знищили штаб бригади РФ з десятками окупантівВідео

20:49

Повернення блудної співачки: як зара виглядає Марія Яремчук, яка зникла на 4 роки

20:30

Чи можна заварити чай в холодній воді: дивовижний спосіб і важливий "секрет"Відео

20:24

"Збивати терористичне сміття РФ": Єрмак назвав спосіб захисту від російських ракетВідео

20:24

Вибух на Кримському мосту призведе до удару по логістиці військ РФ на Херсонщині – експерт

20:10

Прикмети на 11 жовтня: 3 речі, які категорично не можна робити в цей деньВідео

19:49

Зміна керівництва в Кремлі: Фейгін розповів про наступника ПутінаВідео

19:37

Україна зобов'язана завдати удару по Білорусі, а Лукашенка повісити в БучіПогляд

19:15

Путін втратив контроль над групами Пригожина і Патрушева, його можуть усунути від владиВідео

19:12

РФ - спонсор тероризму і геноцид в Україні: до Конгресу США внесли потужні законопроєктиВідео

19:06

"Зараз це зовсім не проблема": Костянтин Войтенко вперше прокоментував скандальне розлученняВідео

18:59

Бабкін, Гребенщиков і зірки світового року записали зворушливу пісню про війну в Україні

18:43

ЗМІ розповіли, чому вибухи на Кримському мосту не прогриміли в день ювілею ПутінаВідео

18:17

Зірки "Вечірнього Кварталу" Великий і Оруджова випустили потужну пародію на російських окупантівВідео

Реклама
18:10

Лукашенко змінює риторику: у Зеленського оцінили загрозу нападу БілорусіВідео

18:06

Найгірший кошмар леді Ді: збулося страшне пророцтво принцеси Діани

17:59

"Йде занадто довго": у Білому домі несподівано запропонували завершити війну дипломатієюВідео

17:39

"Війна змушує закохуватися": Астаф'єва взяла в руки великий бойовий ствол і пішла стрілятиВідео

17:28

Росіяни після вибуху на Кримському мосту тікають з півострова: на виїзді затор у 6 кілометрівВідео

16:55

"Подарунок Путіну": Словаччина передала Україні потужні САУ Zuzana-2Відео

16:39

Більше десятка країн за Україну в НАТО навіть без ПДЧ, перемовини триваютьВідео

16:32

У РФ висунули несподівану версію вибухів на Кримському мостуВідео

16:29

"Україна переможе. Ми програємо": дочка путініста Машкова розповіла, за що вдячна українцям

16:18

Особливо чоловікам: чим довге сидіння на унітазі небезпечне для здоров'я

15:41

Путін змушує Лукашенка відкрито напасти на Україну, біля кордонів вже 6 батальйонів Білорусі - ГУРВідео

15:36

Червона від крові українців шапочка зібралася на фронт: Яна Поплавська зробила лицемірну заяву

15:35

На Луганщині ЗСУ звільнили Стельмахівку та ще 6 населених пунктівВідео

15:27

Пішов захищати Україну разом із сином: під Бахмутом загинув директор Попаснянського ліцею

15:21

Жіночий гороскоп на тиждень 10-16 жовтня: Ракам - з'ясування стосунків, а Рибам - здійснення мріїВідео

14:57

"Війна без правил": на Заході попередили про помсту Путіна за Кримський містВідео

14:34

Невістка Ющенка засвітила пишні груди в облягаючому спортивному топі

14:27

Прийдуть холоди і проллються дощі: прогноз погоди в УкраїніВідео

14:24

ЗСУ зачищають Херсонщину: з'явилися деталі просування української арміїВідео

14:09

Вихідні в жовтні 2022 в Україні умовах воєнного стану: як будемо відпочивати

Реклама
13:56

У Зеленського відповіли" миротворцям", які вимагають переговорів між Україною і РосієюВідео

13:38

Українські солдати - супермени: легендарна співачка Шер звернулася до українців

13:09

Росіяни розстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині: люди просто стояли в черзіВідео

13:06

Ракетний удар по Запоріжжю: окупанти випустили понад 20 ракет з районів Мелітополя та БердянськаВідео

13:00

Гороскоп на завтра 10 жовтня 2022: Близнюкам - хвороба, Скорпіонам - романтика, Стрільцям - грошіВідео

12:58

Росії катастрофи не уникнути: астролог зробила новий прогноз щодо війни

12:45

Колишня дружина Віталія Кличка вийшла у світ з молодим красунчиком

12:39

Поки чоловік не випив: 7 лайфхаків з використання горілки в побуті

12:05

Експерт спрогнозував, як росіяни мститимуться за удар по Кримському мостуВідео

11:44

"І цьому вона півроку вчилася?": Бузова в латексі залізла на пілон, але зганьбилася

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осінь
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти