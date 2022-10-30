"Зрадника наздогнала карма": ЗСУ ліквідували окупанта з Макіївки, який воював з 2014 року

Ліквідований Олег Шейкін дослужився до "старшого лейтенанта".
Українські військові ліквідували російського окупанта Олега Шейкіна, який був занесений у базу "Миротворця" за участь у підрозділі бандформування. Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Денацифікований" був родом з окупованої Макіївки. З 2014 року він почав воювати проти українських захисників у складі армії РФ.
Шейкіна зробили "старшим лейтенантом". Він навіть командував ротою російських окупантів.
"Шейкін Олег із Макіївки, з 2014 року у складі РОА, командир роти, псевдо старший лейтенант. Зрадника наздогнала карма", – написав Анатолій Штефан.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували ще одного високопоставленого окупанта – командира танкової роти старшого лейтенанта Шералі Негмонова. Окупант був випускником Казанського танкового училища і відправився воювати проти України, за що і поплатився головою.
До того на війні в Україні був "демілітаризований" мобілізований окупант з Уралу - 40-річний Артем Небаєв. Він отримав повістку 28 вересня, а вже 8 жовтня загинув від отриманого поранення. Тобто житель Кам'янська-Уральського загинув всього лише через 10 днів після отримання повістки.
Інші новини:
- "Гопник - він і в Африці гопник": Подоляк жорстко висловився про новий шантаж Путіна
- У Росії заговорили про переговори: Лавров розповідає про готовність Путіна
- Атака морських безпілотників на кораблі РФ у Севастополі: експерт розкрив деталі