"Зрадника наздогнала карма": ЗСУ ліквідували окупанта з Макіївки, який воював з 2014 року

ЗСУ ліквідували окупанта родом з Макіївки / Колаж фото Анатолій Штефан, 10-а горно-штурмова бригада

Українські військові ліквідували російського окупанта Олега Шейкіна, який був занесений у базу "Миротворця" за участь у підрозділі бандформування. Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Денацифікований" був родом з окупованої Макіївки. З 2014 року він почав воювати проти українських захисників у складі армії РФ.

Шейкіна зробили "старшим лейтенантом". Він навіть командував ротою російських окупантів.

"Шейкін Олег із Макіївки, з 2014 року у складі РОА, командир роти, псевдо старший лейтенант. Зрадника наздогнала карма", – написав Анатолій Штефан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували ще одного високопоставленого окупанта – командира танкової роти старшого лейтенанта Шералі Негмонова. Окупант був випускником Казанського танкового училища і відправився воювати проти України, за що і поплатився головою.

До того на війні в Україні був "демілітаризований" мобілізований окупант з Уралу - 40-річний Артем Небаєв. Він отримав повістку 28 вересня, а вже 8 жовтня загинув від отриманого поранення. Тобто житель Кам'янська-Уральського загинув всього лише через 10 днів після отримання повістки.

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