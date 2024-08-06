Наблизить кінець війни: політолог назвав фактор розвалу системи влади в РФ

Втрата російським диктатором Путіним реальної влади в Росії може призвести до закінчення війни або до переговорів з "розумним результатом", вважає політолог.

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Політолог назвав фактор розвалу системи влади в РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін рано чи пізно покине пост президента РФ, що може призвести до розвалу структури влади в країні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог Олександр Морозов.

"Путін - наріжний камінь кремлівської конструкції. І якщо вийняти з неї цю фігуру, конструкція якщо не розвалиться, то різко просяде на бік", - зазначив він.

Політолог також зазначив, що можна лише побажати наступній адміністрації США похитнути цей механізм. Він припустив, що США спробують зробити це за допомогою Саудівської Аравії через угоду щодо ОПЕК. Однак ситуація може розвиватися набагато швидше, якщо знайти спосіб видалити Путіна із конструкції влади в Росії.

"Подібна дія значно наблизила б закінчення війни або переговори, які закінчилися б розумним результатом", - резюмував Олександр Морозов.

Дивіться відео, в якому Олександр Морозов розповів, чому зараз неможливі переговори України та РФ:

Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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