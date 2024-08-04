Росіянам потрібно боротись з Путіним, а не із санкціями: Єрмак здивував заявою

Вся суть режиму Путіна – це бажання геноциду, знищення українців як нації, захоплення території, каже Єрмак.

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Єрмак заявив, що росіяни мають працювати над звільненням від Путіна / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що росіяни не повинні боротися із санкціями, а замість цього їм слід працювати над звільненням від диктатора Володимира Путіна. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Спільною метою всіх росіян має бути звільнення РФ від божевільного диктатора Путіна та його режиму, а не боротьба із санкціями", – сказав він.

За словами Єрмака, санкції потрібно лише посилювати доти, доки Москва продовжує збройну агресію проти України.

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"Бо вся суть режиму Путіна – це бажання геноциду, знищення українців як нації, захоплення території. А санкції – це те, що стримує військову машину режиму і не дає йому розвиватися в бажанні вбивати людей, дітей", – додав голова ОП.

Єрмак також наголосив, що реальною ціллю має бути посилення санкцій до повної зупинки ВПК РФ, неможливість заробляти на експорті енергоносіїв, а разом з цим – і війни.

"Бо злочини режиму лише позбавляють майбутнього всіх росіян", – підсумував він.

Що передувало заяві Єрмака

1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між Росією, США, Німеччиною і ще трьома країнами. У списках значаться 24 людини, серед яких російський убивця Вадим Красіков і заарештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

На першій після звільнення прес-конференції Кара-Мурза наголосив, що санкції Заходу мають бути спрямовані проти Путіна, а не проти громадян Росії та країни в цілому, передає mind.

"Це вкрай несправедливо і контрпродуктивно, тому що дає путіну пропагандистський матеріал про те, що "ми в кільці ворогів, в обложеній фортеці". Як казав Салтиков-Щедрін, "ми часто плутаємо вітчизну з Вашим Високопреосвященством". На Заході теж плутають ці поняття", – сказав Кара-Мурза.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Санкції проти РФ - що відомо

Нагадаємо, 12 червня США запровадили нові санкції проти Росії. Вони спрямовані проти фізичних та юридичних осіб як у самій РФ, так і в третіх країнах, які допомагають окупантам у війні проти України.

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що Росія в обхід санкцій закуповує західні деталі для військових літаків. Від 2022 року "Ростех" - "Яковлєв" придбав за кордоном військову техніку на суму майже 500 мільйонів доларів США.

В свою чергу, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Європа не хоче зробити все для того, щоб закрити лазівки і Росія не змогла більше обходити міжнародні санкції.

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