Рада звільнить Резнікова та призначить кількох міністрів: ЗМІ з'ясували деталі

У Міністерстві культури та інформаційної політики, Міноборони, Фонді держмайна та Антимонопольному комітеті будуть нові керівники.

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Олексій Резніков буде звільнений з Міноборони / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Наступного тижня Верховна Рада відправить у відставку міністра оборони України Олексія Резнікова. Крім того, депутати змінять главу Мінкульту і низку інших.

Як пише РБК-Україна з посиланням на джерела, крісло Резнікова в Міноборони займе глава Фонду державного майна Рустем Умеров.

Крім того, Рада призначить нового главу Міністерства культури та інформаційної політики. Цю посаду отримає колишній директор "Українського культурного фонду" (УКФ) Юлія Федів.

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Місце Умерова у Фонді держмайна, за даними джерел, займе Ольга Піщанська. Зараз вона очолює Антимонопольний комітет.

Головою АМКУ призначать голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Перестановки в Кабміні

Днями перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що в перший тиждень вересня у Міністерстві оборони України змінять голову - місце Олексія Резнікова займе голова Фонду держмайна Рустем Умеров. Резніков ймовірно буде призначений послом до Великої Британії.

20 липня міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку.

27 липня парламент підтримав відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Ткаченка.

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