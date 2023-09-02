Рада звільнить Резнікова та призначить кількох міністрів: ЗМІ з'ясували деталі

Наступного тижня Верховна Рада відправить у відставку міністра оборони України Олексія Резнікова. Крім того, депутати змінять главу Мінкульту і низку інших.
Як пише РБК-Україна з посиланням на джерела, крісло Резнікова в Міноборони займе глава Фонду державного майна Рустем Умеров.
Крім того, Рада призначить нового главу Міністерства культури та інформаційної політики. Цю посаду отримає колишній директор "Українського культурного фонду" (УКФ) Юлія Федів.
Місце Умерова у Фонді держмайна, за даними джерел, займе Ольга Піщанська. Зараз вона очолює Антимонопольний комітет.
Головою АМКУ призначать голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
Перестановки в Кабміні
Днями перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що в перший тиждень вересня у Міністерстві оборони України змінять голову - місце Олексія Резнікова займе голова Фонду держмайна Рустем Умеров. Резніков ймовірно буде призначений послом до Великої Британії.
20 липня міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку.
27 липня парламент підтримав відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Ткаченка.
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