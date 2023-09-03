Ракета з ударом на 400 км: експерт сказав, чим можуть вдарити по Кримському мосту

Модернізована українська ракета Нептун отримала систему наведення, аналогічну Storm Shadow або Scalp, сказав авіаційний експерт Валерій Романенко.

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В України є ракета, яка здатна бити по військах РФ на всій захопленій території - експерт / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Армія України може використовувати для ударів по Кримському мосту модернізовану ракету Нептун, дальність якої становить 400 кілометрів. Оновлена ракета вже отримала систему наведення як у британській Storm Shadow або французькій Scalp. Про це заявив авіаексперт Валерій Романенко.

В ефірі Radio NV він розповів про те, що ракетою Нептун, дальність якої становить 400 кілометрів, можна завдати удару по Кримському мосту.

"По-перше, вона має дальність до 400 кілометрів — це те, що оголошувалося в пресі. Будь то якісь заяви офіційних осіб або якісь розрахунки експертів. Вони сказали, що наземний варіант ракети "Нептун" має дальність до 400 кілометрів і може нести 350 кілограмів вибухівки. Уявіть собі стрибок тактико-технічних і бойових характеристик. Морський варіант мав дальність на 100 кілометрів менше і міг підняти тільки 150 кілограмів вибухівки. А тут 350 кг і підвищена дальність. При тому, що залишився контейнерний пуск — не треба виробляти нову пускову установку або значно модернізувати її", - пояснив експерт.

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Також він додав, що розробникам вдалося вирішити питання з системою донаведення на термінальному відрізку, це дозволить донацелить ракету так, щоб "вона високоточно вразила такий об'єкт як міст". Систему наведення ракета отримала аналогічну Storm Shadow або Scalp.

"Тм плюс-мінус один метр і ракета пролітає повз нього (міст – ред.). Ця ракета отримала таку ж систему наведення, як Storm Shadow/Scalp. Тобто на термінальному відрізку інфрачервона камера сканує об'єкт, порівнює з тим, що має вразити, із зображенням у власній бібліотеці, і наводиться на нього. У нас є ракета, яка здатна вже високоточно, з точністю до декількох метрів, уражати об'єкти на всю глибину окупованої території", - підкреслив Валерій Романенко.

Далекобійні ракети України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше сказав, що Україна завдала удару по окупантах РФ на Кримському півострові своєю новою ракетою. За підсумком було уражено зенітний ракетний комплекс російських військ С-400.

Видання The War Zone опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що Україна модернізує ракети Нептун і вони зможуть долітати до Москви.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна вразила ворожу ціль на дальності понад 700 кілометрів, застосувавши вітчизняну далекобійну зброю. Ймовірно, глава держави мав на увазі удар по аеродрому в Пскові на території Росії.

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