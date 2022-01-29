Президент Хорватії зашкварився новою порцією антиукраїнських заяв

Зоран Міланович / Скріншот

Президент Хорватії Зоран Міланович відзначився новою порцією заяв з гострою критикою на адресу України.

В інтерв'ю каналу RTL він закликав українську владу сісти за стіл переговорів з терористами з "ЛДНР".

"В України є проблема і вона повинна почати її вирішувати з сепаратистами, яких Росія теж не визнала. Отже, продовжуйте переговори і не ігноруйте переговірників, які не хороші хлопці, але з ними потрібно говорити, а не постійно йти на шлях протистояння з термоядерною і гіперзвуковою силою, Росією, це не Сербія. Хто заохочує їх до цього, той небезпечний шарлатан, а таких багато в Європі", - заявив Міланович.

Водночас президент Хорватії наполягає, що він не є ні ворогом України, ні другом Росії.

Міланович також пред'явив нове звинувачення проти України, заявивши, що Київ нібито називає героями Другої світової війни "масових вбивць поляків і євреїв".

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"На Західній Україні цим людям встановлюють пам'ятники", - додав Міланович.

Раніше Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, і в разі наступу Росії Загреб максимально дистанціюється від подій і виведе всіх військових з регіону.

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