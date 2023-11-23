'Припинити трагедію': в Офісі президента прокоментували заяву Путіна про мир

У Офісі президента зазначили, що зупинити війну Росії проти України Путін може лише одним рішенням - повністю вивевши російські війська з її території.

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В ОП відреагували на слова Путіна про "припинення трагедії" в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Єдино можливим та ефективним вирішенням для російського лідера Путіна було б негайне виведення своїх окупаційних військ із території України. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи виступ Путіна під час відеозв'язку на саміті G20 в Індії, де російський лідер висловив необхідність "припинення трагедії в Україні". Про це він написав у своєму Телеграмі.

Михайло Подоляк наголосив, що "винищенням цивільного населення в Україні з 2014 року" - займалась виключно Росія. Країна свідомо вдається до цього, повністю усвідомлюючи наслідки своєї геноцидальної діяльності.

"А з лютого 2022-го винищення цивільного населення набуло системного, масштабного, тотально руйнівного характеру, що передбачає авіаційні бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли всієї території України", — акцентував Подоляк.

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Росії не потрібно думати про те, як "припинити трагедію" в Україні, заявив він.

"Єдине ж дієве рішення, усвідомлення якого все ще непідвладне розуму Путіна, — негайно вивести окупаційні російські війська із суверенної території іншої держави. Після — за стіл, щоб обговорити виплати, компенсації та інші юридичні наслідки війни", — резюмував Михайло Подоляк.

Мирні переговори України та Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на саміті "Групи 20" Путін у своєму традиційному стилі, відразу ж розпочав з "наїздів" на Україну, найчастіше звинувачуючи "київський режим" у повномасштабному вторгненні та вбивстві тисяч українських цивільних. Крім того, він згадав і про переговорний процес, який був призупинений українською стороною після деокупації Бучі та інших прилеглих до Києва населених пунктів, коли військові злочини Росії стали відомі у всьому світі.

Також, раніше Михайло Подоляк вказував на те, що Росія не виявляє інтересу до досягнення миру та дипломатичного врегулювання конфлікту з Україною. Замість цього, Кремль намагається зупинити бойові дії, приховуючи це під виглядом "миру".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вказав, що для завершення повномасштабої війни Росії проти України Володимир Путін повинен припинити атаку на українську державу та вивести свої війська.

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