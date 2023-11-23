УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Припинити трагедію": в Офісі президента прокоментували заяву Путіна про мир

Юрій Берендій
23 листопада 2023, 09:53
У Офісі президента зазначили, що зупинити війну Росії проти України Путін може лише одним рішенням - повністю вивевши російські війська з її території.
'Припинити трагедію': в Офісі президента прокоментували заяву Путіна про мир
В ОП відреагували на слова Путіна про "припинення трагедії" в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Єдино можливим та ефективним вирішенням для російського лідера Путіна було б негайне виведення своїх окупаційних військ із території України. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи виступ Путіна під час відеозв'язку на саміті G20 в Індії, де російський лідер висловив необхідність "припинення трагедії в Україні". Про це він написав у своєму Телеграмі.

Михайло Подоляк наголосив, що "винищенням цивільного населення в Україні з 2014 року" - займалась виключно Росія. Країна свідомо вдається до цього, повністю усвідомлюючи наслідки своєї геноцидальної діяльності.

"А з лютого 2022-го винищення цивільного населення набуло системного, масштабного, тотально руйнівного характеру, що передбачає авіаційні бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли всієї території України", — акцентував Подоляк.

відео дня

Росії не потрібно думати про те, як "припинити трагедію" в Україні, заявив він.

"Єдине ж дієве рішення, усвідомлення якого все ще непідвладне розуму Путіна, — негайно вивести окупаційні російські війська із суверенної території іншої держави. Після — за стіл, щоб обговорити виплати, компенсації та інші юридичні наслідки війни", — резюмував Михайло Подоляк.

Мирні переговори України та Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на саміті "Групи 20" Путін у своєму традиційному стилі, відразу ж розпочав з "наїздів" на Україну, найчастіше звинувачуючи "київський режим" у повномасштабному вторгненні та вбивстві тисяч українських цивільних. Крім того, він згадав і про переговорний процес, який був призупинений українською стороною після деокупації Бучі та інших прилеглих до Києва населених пунктів, коли військові злочини Росії стали відомі у всьому світі.

Також, раніше Михайло Подоляк вказував на те, що Росія не виявляє інтересу до досягнення миру та дипломатичного врегулювання конфлікту з Україною. Замість цього, Кремль намагається зупинити бойові дії, приховуючи це під виглядом "миру".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вказав, що для завершення повномасштабої війни Росії проти України Володимир Путін повинен припинити атаку на українську державу та вивести свої війська.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Михайло Подоляк Офіс президента мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Налетять хуртовини, вітер і льодяний дощ: синоптик назвала дату потужного циклону

Налетять хуртовини, вітер і льодяний дощ: синоптик назвала дату потужного циклону

09:37 Синоптик
У Кремлі стурбовані виборами Путіна в Росії: аналітики ISW назвали загрозу

У Кремлі стурбовані виборами Путіна в Росії: аналітики ISW назвали загрозу

09:31 Світ
Путін поклянчив в України перемовини: Шольц назвав йому дві умови завершення війни

Путін поклянчив в України перемовини: Шольц назвав йому дві умови завершення війни

08:40 Світ
Всі головні новини

Останні новини

10:00

Яке свято сьогодні 23 листопада: день у світовій та українській історії, церкви

09:53

"Припинити трагедію": в Офісі президента прокоментували заяву Путіна про мир

09:37

Налетять хуртовини, вітер і льодяний дощ: синоптик назвала дату потужного циклону

09:32

У чому насправді полягає російське "вирішення українського питання"Погляд

09:31

У Кремлі стурбовані виборами Путіна в Росії: аналітики ISW назвали загрозу

У випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – ЗагороднійУ випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – Загородній
09:06

Місячний календар 24 листопада 2023: уникайте конфліктів, щоб потім сильно не пожалкувати

08:44

Церковне свято 24 листопада: що не можна робити на великомучениці Катерини

08:40

Путін поклянчив в України перемовини: Шольц назвав йому дві умови завершення війни

08:36

Україні довелося піти на вимушений крок через дефіцит в енергосистемі: деталі

Реклама
08:01

"Яскрава заграва в небі і свист": під Москвою вночі пролунали вибухи, подробиціВідео

08:00

Церковне свято 24 листопада: що не можна робити на день святої великомучениці Катерини

07:27

"Казки закінчилися. РФ стає сильнішою": експерт сказав, до чого варто готуватися УкраїніВідео

06:40

Окупанти просунулися на Куп'янському напрямку і збираються посилити атаки – ISW

06:23

Чому на фронті бракує дронів і до чого тут мобілізаціяПогляд

05:30

Чим почистити підошву праски від нагару: простий, але дуже ефективний спосіб

04:30

5 видів планки для інтенсивного тренування: комплекс вправ, який змінить тілоВідео

03:18

ЗСУ вперше знищили рідкісну танкетку РФ: у росіян таких 14 штук

02:35

78-річна Голді Хоун показала дикі танці в купальнику на яхтіВідео

02:05

Горілка, коньяк і вино різко подорожчають: в Україні злетять ціни на алкоголь

01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи зможе РФ захопити Авдіївку та розбити ЗСУ на Херсонщині

Реклама
01:28

Мольфар Гордєєв прокоментував роман зі зрадницею Соломко

22 листопада, середа
23:51

Попрощайтесь з жовтими плямами на матраці: як їх швидко позбутися

23:46

Російський спецназ вночі хотів захопити позиції: ЗСУ - про ситуацію в Бахмуті

23:45

Зірка Жіночого кварталу і Ліги сміху чекає первістка

22:53

Президент Чехії спрогнозував, коли РФ може відновити свою боєздатність

22:34

Україну накрила потужна магнітна буря: "трусити" буде майже 6-бальний шторм

22:05

Зеленський озвучив головні результати "Рамштайну"-17, заінтригував новинами

21:49

Ще одна фанатська смерть: на концерті Роббі Вільямса загинула жінка

21:42

"Нас таких тисячі": відомий гурт потрапив у скандал з військовим, який втратив зір

21:30

Ці хрусткі бутерброди - просто бомба: супершвидкий рецепт на сковороді за 1 хвилину

21:15

Віталій Портников. Про що Путін брехав G20Відеоблоги

21:10

Ви навіть не здогадаєтесь, що це за популярний салат: закуска на Новий рік 2024 - рецептВідео

20:33

Будуть зміни: у ЗС України розповіли, чи скасують тривогу через МіГ

20:26

Коли в Україні з'являться Taurus та інша зброя: названо єдину умовуВідео

20:17

Ізраїль і ХАМАС досягли першого припинення вогню: що це означаєПогляд

20:05

"Показував свого папугу": колишня наречена Галкіна розповіла про їхні стосунки

20:01

В Україні спростили правила іспитів на водійське посвідчення: що змінилося

19:50

Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні та вступ в ЄС: поставлений ультиматум

19:43

Росія "вимагатиме" 5 регіонів: Загородній попередив про небезпеку перемовинВідео

19:20

Допомога США може припинитися: експерт розповів, чим це загрожує

Реклама
19:18

У Шойгу поскаржилися на "приліт" по групі російських пропагандистів

19:14

"Путінізм без Путіна": хто буде правити Росією після війниПогляд

19:10

Суцільна ковзанка на дорогах і божевільний вітер: Україну накриває сильний шторм

19:01

Путін зібрався довго воювати і поміняв тактику: Данілов назвав мету Кремля

18:57

"Розуміє лише мову сили": ЗСУ ліквідували 36 тисяч окупантів за шість тижнів - Умеров

18:43

Тоді ми жили дружно: утікач Дівєєв-Церковний видав ностальгічне марення про совок

18:20

ЗСУ на лівому березі Херсонщини яскраво підірвали пункт управління окупантів

18:15

Як зараз виглядає Юлія Тимошенко в реальному житті - свіжі фото

18:13

Засідання "Рамштайну": Захід створює коаліцію і виділить Україні системи ППО

17:58

На каналі 2+2 – прем’єра чотирисерійного серіалу "Окуповані"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти