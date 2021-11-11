"Провісник великої війни": соцмережі захопило та налякало криваве небо над Києвом

У Києві небо надвечір стало криваво-червоним / facebook.com/groups / Сирець ФБ

Мережу заполонили яскраві фото та відео з багряним небо над Києвом. Місцеві жителі почали активно ділитися ними в соцмережах ввечері 10 листопада. Главред зібрав красиві кадри.

Вогняне небо під час заходу було видно у всіх районах Києва. Деякі кияни тут же почали гадати, що обіцяє таке явище. За словами одних, причина незвичайного забарвлення небосхилу – ознака морозів. Інші ж застерігають, що це провісник великої війни.

Зміна погоди розфарбувала хмари в неймовірні кольори як над спальними районами, так і над центром української столиці. На знімках можна насолодитися видами "палкого повітряного океану" на тлі висоток та храмів столиці, яскравим відображенням заходу на гладі водойм, пастораллю обагрених сонцем хмар в гілках дерев в парках та скверах.

Погода в Києві 11 листопада

У четвер, 11 листопада, у Києві трохи потеплішає, але через вітер цього практично не буде відчуватися. Вночі температура опуститься до -1 градуса, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть +7...+ 8 градусів.

Практично весь день в столиці буде похмуро, але без опадів.

Народний прогноз

У цей день вшановується пам'ять преподобної Анастасії Римлянки та преподобного Аврамія Відлюдника. Вовки, що нишпорять полями, сприймалися нашими предками як знак біди, голоду або навіть війни. Якщо 11 листопада "небо заплаче, то слідом за дощем й зима прийде".