Трамп похвалився приятельством з Путіним і пообіцяв закінчити війну за добу

Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв у разі своєї перемоги на виборах зупинити війну в Україні за 24 години.
Таку хвалькувату заяву він у відповідь на питання про те, що конкретно він зробив би, щоб закінчити війну, повідомляє Daily Caller.
"Я не збираюся вам цього говорити, тому що, якби я сказав вам це, я, ймовірно, не зміг би цього зробити", — відповів Трамп.
За його словами, щоб завершити війну необхідна влада, якою володіє президент.
"Ми тут граємо в гігантську шахову партію... було б так просто залагодити цю війну. Я міг би зробити це за 24 години", — каже скандальний екс-президент США.
Водночас у відповідь на питання про те, що він робив, щоб стримати президента Росії Володимира Путіна, Трамп сказав: "Він (Путін, — ред.) знав, що буде відплата, якщо він відправиться в Україну. Він це знав. Йому це сказав я. У мене з ним дуже хороші стосунки, але він це зрозумів, я сказав: "Просто не роби цього".
Раньше Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".
"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", — сказав Трамп 23 лютого, за день до масштабного вторгнення військ РФ в Україну.
Ексглава Білого дому вважає, що Путін має намір виступити миротворцем.
"Отже, Путін зараз каже: "Це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.
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