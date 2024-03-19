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Ганьба на фронті: росіяни намагалися викрасти Leopard 2, але втратили свою техніку

Яна Ставська
19 березня 2024, 21:32
Російські загарбники були настільки заворожені "трофеєм", що не помітили "пташок" ЗСУ.
Ганьба на фронті: росіяни намагалися викрасти Leopard 2, але втратили свою техніку
РФ продовжує зазнавати великих втрат / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео Стерненка

Російські окупанти продовжують полювати на західну техніку ЗСУ - іноді ціною власного життя. Про черговий такий випадок у мережі написав громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко.

Активіст показав два відео, на яких кілька російських тягачів намагалися викрасти німецький танк Leopard 2. Примітно, що техніка ЗСУ була майже ціла і окупанти хотіли якомога дбайливіше доставити її на базу.

Але планам загарбників завадила пара FPV-дронів українських військових, захисники весь час спостерігали за діями противника з неба.

відео дня

ЗСУ завдали кілька точних ударів по тягачах росіян, увага яких була прикута до "Леопарда". Що характерно - вибухи не зачепили сам танк, а влучили по окупантах.

ЗСУ потужно вдарили по окупантах - дивіться відео:

Ганьба на фронті: росіяни намагалися викрасти Leopard 2, але втратили свою техніку

Танк Leopard 2 - у чому його особливість

Танк Leopard 2 - один із найвдаліших проєктів у повоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall Rh-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських K1A1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручне заряджання гармати, у складі екіпажу є заряджаючий.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші в башті, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі і не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. А його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані у два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км під час руху бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Удари по російських окупантах

27 лютого Генштаб ЗСУ уточнив, що точна кількість ліквідованих та поранених російських окупантів у війні з Україною тоді становила 412 400 осіб.

Загальні втрати російських військ, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів.

За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

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новини Росії війна в Україні ЗСУ війна Росії та України Танк Leopard 2
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