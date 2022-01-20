Спіймали "на гарячому": у Рівному копи накрили бордель з путанами прямо під час утіх

У Рівному накрили підпільний бордель / rivne . online

У Рівному поліцейські припинили діяльність підпільного борделю, який маскувався під масажний салон.

Під час несподіваного візиту поліцейських одна з працівниць салону надавала послуги клієнту, пише Рівне онлайн.

Відзначається, що в салоні правоохоронці застали шістьох дівчат, одна з них прийшла на зміну саме під час обшуку. Також в приміщенні знаходився один клієнт, обмотаний тільки рушником, якому якраз надавали послуги.

Підкреслюється, що підпільний публічний будинок працював у білу — клієнти розплачувалися з повіями через касові апарати.

/ rivne.online

Додамо, що організаторам цієї установи для надання інтимних послуг загрожує покарання за ст.303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) загрожує покарання від 4 до 7 років позбавлення волі.

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/ rivne.online

Працівниць, які надавали інтимні послуги, можуть оштрафувати на 170 гривень за заняття проституцією.

Нагадаємо, у Хмельницькому суд засудив жінку, яка намагалася продати свою неповнолітню доньку в сексуальне рабство, до шести років в'язниці.

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