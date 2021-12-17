У Хмельницькому мати хотіла продати свою 15-річну доньку в бордель

Жінка хотіла роздобути 20 тис. грн / facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

У Хмельницькому суд засудив жінку, яка намагалася продати свою неповнолітню дочку в сексуальне рабство, до шести років в'язниці.

Горе-мати хотіла заробити на доньці 20 тисяч гривень.

Як повідомляє поліція Хмельницької області, жінку затримали у червні 2019 року.

"44-річна жінка, переслідуючи корисливі мотиви, за 20 тисяч гривень передала свою на той час 15-річну доньку для подальшої сексуальної експлуатації. Дівчинка-підліток повинна була надавати інтимні послуги в закладі розпусти в одному з курортних регіонів, але мати це жодним чином не бентежило", - сказано в повідомленні.

Більш того, до цього жахливого випадку, жінка вже притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків по вихованню дитини.

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Нагадаємо, раніше в російському Новокузнецьку 12-річний підліток оголосив про продаж своєї молодшої сестри. Він навіть розмістив оголошення на сервісі Авіто.

Також раніше в одній зі спеціалізованих клінік Києва правоохоронці викрили схему торгівлі немовлятами. "Вартість" однієї дитини становила близько 70 тисяч доларів.

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