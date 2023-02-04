"Це законні військові цілі": в Україні не виключають ймовірність потужного удару по Москві

Українська сторона може знищити на території Росії військові об'єкти, де окупанти зберігають ракети, яким атакують міста України.

В Україні не виключають удар по Москві / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Місця, де Росія зберігає свої ракети та іншу техніку, є військовими цілями. Тому не можна виключати, що ЗСУ нанесуть удар по території Росії, щоб знищити ці цілі. Про це заявив нардеп, член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони і розвідки України Федір Веніславський, повідомляє Bild.

Такі удари можуть бути нанесені навіть західною зброєю, яка надійшла в Україну в якості військової допомоги.

"Всі військові об’єкти, з яких ведеться війна проти України, є законними військовими цілями", - сказав Веніславський.

Відповідаючи на питання щодо ударів по Москві, він зазначив, що подібні рішення буде ухвалювати українське військове командування.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські військові можуть зайти на територію РФ. Але він акцентував увагу на тому, що це доведеться зробити виключно задля звільнення українських територій. Він переконаний, що Кремль сам наближає завершення існування РФ.

Розвал Росії

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

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