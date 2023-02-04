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"Тиснуть кількістю": військовий розповів про наступ окупантів на Донбасі

4 лютого 2023, 20:18
РФ штурмує Донбас невеликими ротами, які створили для атак. Їх посилили мотивованими окупантами.
Російські військові
Російські окупанти закидають Донбас "гарматним м'ясом" / Колаж фото Міноборони РФ

Російські окупанти стягують величезну кількість сил на Донбас, щоб просунутися вперед і захопити всю Луганську і Донецьку області. Командування РФ відправляє "гарматне м'ясо на забій". Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась.

Ворог сформував невеликі роти для атак. Такі роти, за даними військового, посилили більш вмотивованими досвідченими окупантами.

"Але чому тільки роти, а не батальйони? Відповідно, на батальйони не вистачає людей, тому вони не можуть діяти з розмахом і точково кидають саме такі роти ... Ми розуміємо, що це фактично буде "гарматне м'ясо", тому що їх завдання – передавити кількістю, шукати більш мотивовані наші частини, щоб їх виводити з ладу і змусити відступати невмотивовані. Шукати невмотивовані, стомлені бойові частини, щоб бити в тил цих частин", - сказав Карась.

Таким чином окупанти хочуть відрізати українські території, змушуючи українців відступати і сіючи паніку серед мирного населення.

"Росіянам легше поховати ще десь 20 тисяч, але захопити 2 кілометри, щоб решта з цих 300 тисяч були мотивовані до наступу", - додав військовий.

За його даними, у окупантів забрали навіть мобільні телефони, щоб легше було списати загиблих на "зниклих безвісти". Таким чином вони хочуть зменшити кількість втрат з боку РФ. Це не дає росіянам зрозуміти, "в якій катастрофі вони опинилися".

"А поки не знають, то думають, що можна воювати далі. Завдання Росії - за всяку ціну імітувати можливість подальшого наступу, щоб намагатися торгуватися. У росіян немає іншого вибору, тому що їм треба заморозити цю війну на рік-два, щоб нам потім було важче. А наше завдання, відповідно, максимально перемолоти цю атаку, щоб загнати РФ у внутрішню кризу", - додав Карась.

Хто такий Євген Карась

Євген Карась - український громадський діяч і активіст, лідер громадської організації С14 (рух суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного з підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує максимальну ескалацію на війні Росії проти України з боку агресора. Як вважає чиновник, до річниці повномасштабного наступу, 24 лютого, загарбники намагатимуться показати своєму населенню, мовляв, "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти РФ вже мобілізували 500 тисяч осіб. Глава Міноборони припустив наступ російських військ до 24 лютого. На думку Резнікова, що вони можуть піти в атаку на двох напрямках – на Донбасі і півдні.

Військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що глава Кремля Путін збирається піти в наступ у березні-квітні. На його думку, тепер Москва буде намагатися добитися не "перемоги", а більш вигідного положення для своїх військ. Після цього Кремль планує почати перемовини з Україною в травні.

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