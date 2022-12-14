Повторить долю Горбачова: експерт назвав головну умову краху режиму Путіна

Недостатність фінансів для виживання регіонів призведе до розвалу Російської Федерації, впевнений Роман Світан.

Роман Світан оцінив ймовірність краху режиму Володимира Путіна / сайт Кремля, скріншот

Путінський режим втратить управління після того, як санкції повністю виконають свою місію, заявив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Нестача фінансів для виживання регіонів призведе до розвалу Російської Федерації. А Путін і його команда при цьому залишаться приблизно в такій же ситуації, що і Горбачов з його командою при розвалі Радянського Союзу: не стало СРСР – не стало і поста президента", — підкреслив він в ході чату в Главреді.

Експерт вважає, що Росія почне розколюватися, тому що від неї будуть відколюватися регіони, в першу чергу, через фінансові проблеми.

"Після цього у Путіна не залишиться важелів управління всією структурою. Тому в один момент він просто стане ніким і повторить долю Горбачова", — додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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