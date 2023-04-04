"Втратимо більше, ніж втрачаємо зараз": Україна опиниться в небезпеці в разі заморозки війни - Кулик

Росія зможе накопичити сили для наступу, якщо війна в Україні перейде в стадію заморозки.

Україна може втратити більше територій, якщо війна перейде на стадію заморозки / колаж фото 59 ОПМБр Якова Гандзюка, Главред

Україна може втратити більше територій, ніж втрачає зараз. Це станеться в разі якщо країна-агресор Росія піде в наступ. Про це в інтерв'ю Главреду заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Він переконаний, що окупанти можуть піти в агресивний наступ, якщо війна в Україні перейде на стадію заморозки. Тоді у РФ буде можливість накопичити необхідні сили.

"Заморозка війни для нас менш вигідна, ніж активна її фаза. Можливо, це звучить цинічно і страшно, але з моєї точки зору заморозка фронту – це більша загроза для України, ніж просування до своїх державних кордонів. Тому що потім Росія накопичить ресурс, в певний момент почнеться контрнаступ і ми можемо втратити більше, ніж втрачаємо зараз", - сказав Кулик.

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Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українська армія активно готується до потужного контрнаступу та звільнення незаконно захоплених земель російською окупаційною армією. Цей контрнаступ буде здійснюватися відразу на декількох напрямках, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Наступ ЗСУ розпочнеться вже у квітні-травні цього року, каже міністр.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія продовжує атакувати позиції українських військових, але зазнає шалених втрат на фронті. Однак вже найближчими місяцями українська армія буде активнішою на фронті.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що союзникам України не треба розглядати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ як вирішальний момент, оскільки якщо воно буде невдалим, посиляться позиції західних чиновників, які виступають за "компроміси" з країною-окупантом Росією.

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