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Військовий експерт розповів, чому вороги в березні понесуть великі втрати в боях з ЗСУ

1 березня 2023, 03:15
Військовий експерт Олександр Коваленко каже, що в березні армію окупантів з РФ в Україні чекають величезні втрати.
Коваленко, танк
Вороги в березні понесуть великі втрати в боях з ЗСУ - прогноз експерта / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

У березні російські окупанти понесуть рекордні втрати в боях з ЗСУ. Такий прогноз зробив відомий військовий експерт Олександр Коваленко на своєму Telegram-каналі.

"Середньодобове знищення російських окупантів дійсно було рекордним у лютому, але особливості тривалості місяця не дозволили йому стати рекордним. На мій погляд, за такими показниками, Березень однозначно повинен показати рекордний показник втрат російських окупаційних військ, на тлі зменшення втрат ББМ і, можливо, інших типів техніки і озброєнь", – пише він.

На думку Коваленка, втрати в техніки російських окупантів показують як її дефіцитність, так і невеликі можливості компенсувати їх.

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"Наприклад, втрати танків і артилерії компенсуються поставками в зону бойової дії в граничних значеннях. Тобто рівно стільки, скільки ЗСУ знищує зараз, окупаційні війська протягом місяця можуть компенсувати. Хоча це не скасовує проблем з наявністю доставочного боєкомплекту до них", — сказав експерт.

За словами Коваленка, процес компенсації втрат середньої та легкої броньованої техніки гальмується в першу чергу через багаторічну деградацію технічних і технологічних процесів у військово-промисловому комплексі РФ, який не може забезпечувати постачання армії в умовах повномасштабної війни.

Втрати російських окупантів у боях з ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 15 лютого заявив про катастрофічні втрати Росії. Він нагадав, що держава-агресор зовсім не турбується про своїх солдатів. У тому числі і про випадок, коли в боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-а бригада морської піхоти з Владивостока.

До того, як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, внаслідок потужних прильотів по позиціях російських окупантів у захопленому Маріуполі Донецької області знищено та поранено десятки росіян.

Як зазначив керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж, влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, понад 55 тисяч росіян вже вбито і 60-70 тисяч поранено. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями і каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

ЗСУ Олександр Коваленко війна Росії та України
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