"За добу 500 убитих росіян": Резніков розповів про масштабні втрати Росії в Бахмуті

Бахмут - це опорний пункт, точка на лінії фронту, яку ми захищаємо, сказав міністр оборони України.

Олексій Резніков / УНІАН, Міноборони РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська почали свій "великий наступ" на Донбасі.

В інтерв'ю виданню La Repubblica Резніков сказав, що щодня армія Росії втрачає по 500 солдатів убитими.

"Насправді воно вже йде (наступ, - ред.). Ми називаємо це "повзучим наступом", тому що вони дотримуються шаленої тактики: вони посилають проти нас хвилі "вагнерівців " або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі. Наприклад, у Бахмуті. Двадцять з них нападають на наші позиції, і ми їх вбиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, в безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених", - заявив він.

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При цьому міністр підкреслив, що Бахмут є опорним пунктом.

"Бахмут - це опорний пункт, точка на лінії фронту, яку ми захищаємо, щоб, знищивши її, зменшити можливості противника для наступу", - заявив Резніков.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії навколо Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію і міни. Він зазначив, що за останній тиждень російські окупанти ще більше активізувалися і намагаються прорвати українську оборону.

"Крайній тиждень - це така просто навала, коли противник хвиля за хвилею, працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Зараз ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв призводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з української сторони не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Як зазначив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує українська протиповітряна оборона (і ЗРК і ПЗРК, і винищувальна авіація).

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