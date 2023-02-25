"У всіх хтось помер, хтось лежить без ніг": у Бурятії розповіли про величезні втрати регіону на війні

Бурятка розповіла, що її родич пішов воювати проти українців "за компанію" і в погоні за грошима. Він був поранений, а усі його друзі загинули.

У Бурятії розповіли про величезні втрати регіону на війні/ соцмережі, скрін

Серед бурятів, яких країна-агресорка РФ кидає на війну проти України "пачками", дуже великі втрати. Велика кількість жителів Бурятії (республіки у складі РФ) гинуть на фронті, а ті, які вижили, повертаються додому покаліченими.

Про це розповіла місцева жителька Бурятії, родич якої поїхав воювати в Україну "за компанію" зі своїми друзями. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

За словами бурятки, у їхньому регіоні у всіх хтось або помер через участь у злочинній війні РФ проти України, або повернувся пораненим.

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"У всіх хтось помер, хтось лежить без ніг, хтось лежить без половини голови", – розповіла вона.

Її родич вирушив на війну тому, що туди їхали його друзі, а ще у погоні за "хорошим заробітком". Те, що заради цього кривавого заробітку він буде вбивати невинних українців, бурята, схоже, не бентежило. Але повернувся він з війни уже сам – усі його друзі були ліквідовані, з роти залишилося дуже мало людей. Сам він був поранений у стегно.

"Він ніколи не цікавився політикою, жив у селі. Він п'є. Коли він приїхав, ми очікували, що він питиме. Але він не пив тиждень – він тиждень плакав. Всі його друзі були вбиті, стерті в пилюку", – розповіла бурятка.

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скрін

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про катастрофічні втрати Росії. Він нагадав, що держава-агресор зовсім не турбується про своїх солдатів. У тому числі і про випадок, коли в боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-а бригада морської піхоти з Владивостока.

Нагадаємо, внаслідок потужних прильотів по позиціях російських окупантів у захопленому Маріуполі Донецької області знищено та поранено десятки росіян. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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