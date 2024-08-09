Втрати армії РФ вражають кількістю: військовий про ситуацію в Часовому Яру

Через велику кількість втрат техніки, зокрема через ефективне використання FPV-дронів українськими силами в районі Часового Яру знизилась інтенсивність атак РФ.

https://glavred.net/ukraine/poteri-armii-rf-porazhayut-kolichestvom-voennyy-o-situacii-v-chasovom-yaru-10587086.html Посилання скопійоване

В Часовому Яру ситуація змінилася / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Командир 3-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади з позивним "Ацтек" в ефірі телемарафону повідомив, що ситуація в районі Часового Яру різко змінилася. Він звертає увагу, що наразі там не спостерігається посилення російських військових дій.

"Більше піхотні дії в них. Застосування техніки теж не спостерігається. Загалом діють малими піхотними групами по 3-4 людини, інтенсивних штурмових дій не спостерігаємо", – зазначив "Ацтек".

Однак окупанти все ще намагаються завдати шкоди українським логістичним шляхам, використовуючи FPV-дрони, особливо вночі. Також російські війська здійснюють постійні обстріли.

відео дня

На думку командира, ЗСУ завдають потужної шкоди агресорам, тому Росія зменшила використання військової техніки в районі Часового Яру. За його словами, це сталося через велику кількість втрат техніки, зокрема через ефективне використання FPV-дронів українськими силами.

"Наприкінці весни – на початку літа вони намагалися активно штурмувати на техніці. Оскільки в нас було і є нормальне забезпечення FPV-дронами, їх на підходах дуже сильно порозбивали", – пояснив "Ацтек".

Водночас активні дії перемістилися на Покровський напрямок., тому російське забезпечення в районі Часового Яру стало меншим, оскільки активні дії перемістилися на Покровський напрямок.

Як результат, "Ацтек" підсумовує, що основна увага Росії сконцентрована на забезпеченні особового складу та техніки в інших районах, зокрема в околицях Бахмута.

"Підвоз по Бахмуту, околицях особового складу здійснюється, а штурмові дії – ні", – підсумував командир, вказавши на те, що ситуація в районі Часового Яру стабілізувалася і не має значних змін в інтенсивності бойових дій.

Ситуація на фронті – останні новини

Як пишуть журналісти The Guardian, РФ не така сильна, як здається, її "червоні лінії" є просто словами. Зазначається, що операція у Курській області підриває авторитет Росії і показує її слабкість перед міжнародною спільнотою.

Що цікаво, Україна може обміняти захоплені райони Курської області, як саме - у BILD розкрили деталі. Цілком ймовірно що українська армія захопить Суджу найближчими днями та навіть зможе утримувати її протягом непередбачуваного періоду часу. Якщо це станеться, вона, можливо, зможе обміняти її на захоплені РФ райони Харківської області або навіть утримувати її для торгу на майбутніх переговорах, зазначають журналісти.

Водночас експерт Андрій Золотарьов назвав мету Путіна в Україні до кінця 2024 року. На думку політолога, до кінця поточного року агресор має на меті окупувати всю Донецьку область.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред