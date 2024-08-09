"Це мінімальне завдання Кремля": експерт назвав мету Путіна в Україні до кінця 2024 року

Якщо армії РФ вдасться просунутися далі на Покровському напрямку, то окупанти перекидатимуть туди ще більше резервів, щоб розширювати цей прорив.

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Михайло Самусь назвав мету Путіна в Україні до кінця 2024 року/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 93-я ОМБр Холодний Яр, Facebook Самусь

Російський диктатор Володимир Путін хоче окупувати Донбас до кінця цього року, щоб мати серйозну позицію за столом переговорів. Для Кремля це є мінімальним завданням станом на цей час.

Якщо ж Путіну не вдасться до кінця поточного року окупувати всю Донецьку область, то його ультиматум під час можливих переговорів буде виглядати несерйозно. Таку думку висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в інтерв'ю "УП".

"Якщо уявити, що Путін до грудня не окупує всю Донецьку область, то його ультиматуми під час таких можливих переговорів будуть виглядати несерйозно. Тому для чого Путін іде на Покровський напрямок? Бо там у нього зараз найбільші успіхи, на ньому росіянам поки що вдалося прорвати нашу оборону найбільше", – зазначив експерт. відео дня

За словами експерта, у разі, якщо російським загарбникам вдасться і далі просуватися на цій ділянці фронту, то вони перекидатимуть на цей напрямок ще більше резервів, щоб розширити цей прорив.

"Тому зараз мінімальне завдання Путіна, щоб мати серйозну позицію за столом переговорів – це Донбас. Якщо менше, для нього це буде проблема", – додав Самусь.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в ISW описали 4 можливі сценарії реакції Росії на операцію в Курській області. Те, який саме із цих сценаріїв будуть готові задіяти російські окупанти, залежатиме від оцінки військовим командуванням РФ серйозності ситуації.

Також раніше в ISW зазначали, що окупанти просунулись на межі Запорізької та Донецької областей. Окупанти продовжували наземні атаки поблизу та на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки на заході Запорізької області.

Нагадаємо, політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов пояснив, як поведінка США заохочує РФ воювати. Оскільки країна-агресорка Росія бачила таку позицію США, це ще більше заохочувало її воювати.

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