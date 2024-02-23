Постраждалі у важкому стані: РФ атакувала житловий будинок в Одесі

Окупанти вдарили дронами по Одесі.

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РФ атакувала житловий будинок в Одесі / колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 24 лютого російські окупанти атакували Одеса ударними безпілотниками. В результаті удару постраждали дві людини. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами глави ООВА, після ворожого обстрілу виникло руйнування з подальшим загорянням в житловому будинку, на місці прильоту працюють всі відповідні служби.

Після прильоту рятувальники проводять пошукові роботи та ліквідовують пожежі.

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Станом на 22:30 відомо про двох постраждалих. Вони у важкому стані госпіталізовані. Під завалами також можуть перебувати люди.

Ситуація на 23:16:

"Ще одну постраждалу щойно вдалося дістати з-під завалів. Жінку у важкому стані везуть до лікарні. Вона пробула під завалами близько двох годин. Пошукова операція триває", - повідомив олег Кіпер.

Приліт в житловий будинок в Одесі / скріншот

Як повідомляв Главред, ввечері 22 лютого під час повітряної тривоги в Одесі прогримів вибух. Перед цим повітряні сили повідомляли про рух ворожих ракет у напрямку міста. Місцева влада закликала жителів шукати укриття і дотримуватися правил "двох стін". Також просили дотримуватися інформаційної тиші.

До того ж, напередодні заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв в черговий раз заговорив про приєднання українського міста Одеси до РФ і ненароком пригрозив застосуванням ядерної зброї. Зокрема, політик заявив, що в Росії зачекалися "повернення Одеси" в Російську Федерацію і заявив про історичну приналежність міста до країни-агресора.

Також, в ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed-131/136 і ракетами типу Х-31п і Х-22. В результаті удару РФ загинули три людини. Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі.

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