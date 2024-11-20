'Різні типи ракет': РФ може масовано вдарити по Україні: що відомо

5 посольств різних країн зупинили свою роботу 20 листопада через загрозу масованого удару по Україні, також є загроза застосування ракети РС-26 "Рубіж".

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РФ зібрала на аеродромах 29 літаків стратегічної авіації / Колаж Главред, фото: ДСНС Київщини, УНІАН, defence-ua

Коротко:

РФ наростила кількість стратегічної авіації на аеродромах – OSINT

Що відомо про ймовірний запуск ракет РС-26

Чи є загроза масованого удару по Україні

20 листопада Посольство США в Києві опублікувало звернення до громадян США, що проживають на території України із закликом перебувати в укриттях в разі оголошення тривоги. Дипломати зазначають, що отримали конкретну інформацію про підготовку Росії до значного удару по території України 20 листопада.

Вслід за посольством США, аналогічні заяви опублікували посольства Італії, Греції, Іспанії та Казахстану.

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Главред з'ясував, що може готувати Росія та, чи є загроза масованої ракетної атаки по Україні.

Про що попередили в посольстві США

Посольство США повідомило про отримання конкретної інформації щодо можливого масованого повітряного удару по Україні 20 листопада. Заява з попередженням була опублікована на офіційному сайті посольства, а громадян США в Україні закликали до обережності.

"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде зачинено, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", – йдеться в заяві.

Джерела в дипломатичній місії уточнили для "Суспільного", що закриття посольства США у Києві пов’язане з загрозою комбінованого нападу дронів і ракет, а не з посиленням ядерної риторики Кремля.

Співробітників посольства інструктували працювати дистанційно та залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

"Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включно з підвищенням можливої ​​загрози комбінованого нападу з безпілотників і ракет, як це сталося нещодавно. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, співпрацюючи з українськими партнерами", — сказали джерела у посольстві США.

Реакція українського МЗС

У МЗС України підкреслили, що відомство постійно контактує з партнерами щодо можливих безпекових загроз. Зазначається, що обстріли з боку держави-агресора, на жаль, залишаються щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.

На 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів залишається такою ж актуальною, як і раніше. У МЗС вважають, що партнери повинні реагувати так само як і в попередні дні, без додаткового інформаційного нагнітання.

"Просимо всіх громадян України зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до укриття в разі небезпеки — як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу", - йдеться у повідомленні.

РФ наростила кількість стратегічної авіації на аеродромах – OSINT

OSINT-спільнота Tracking повідомляє, що Росія суттєво збільшила кількість бомбардувальників Ту-160 поблизу України на двох авіабазах.

Станом на вечір 18 листопада на авіабазі "Оленья" розташовано 8 Ту-160, а на "Енгельс-2" – 2 таких літаки. Варто зазначити, що 17 листопада Росія вперше за останні 550 днів використала 6 бомбардувальників Ту-160 для запуску ракет Х-101. До цього Ту-160 залучали до атак 18 травня 2023 року.

"Загалом використання Ту-160 суттєво нічого не змінює, те ж саме можуть робити Ту-95МС. Інформації щодо спорядження бортів Ту-95МС/Ту-160 немає. Передислокаційних рейсів для зарядки КР Х-101 ми наразі не спостерігаємо", - вказують аналітики.

Літаки стратегічної авіації, які обстрілюють Україну / Інфографіка: Главред

Сумарно, станом на 18 листопада, Росія зосередила 29 стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160:

Авіабаза "Оленья":

12 Ту-95МС,

8 Ту-160.

Авіабаза "Енгельс-2":

4 Ту-95МС,

2 Ту-160.

Авіабаза "Дягилево":

3 Ту-95МС.

Що таке OSINT Розвідка з відкритих джерел (англ. Open source intelligence, OSINT) - це збір та аналіз даних, отриманих з відкритих джерел (відкритих джерел і загальнодоступної інформації), для отримання розвідувальних даних, придатних для практичних дій. OSINT в першу чергу використовується у функціях національної безпеки, правоохоронних органів та бізнес-розвідки, а також має цінність для аналітиків, які використовують неконфіденційну розвідувальну інформацію для відповіді на секретні, несекретні або власні розвідувальні запити в рамках попередніх розвідувальних дисциплін, повідомляє Вікіпедія.

Що відомо про ймовірний запуск ракет РС-26

Українські медіа активно обговорюють можливий запуск Росією сьогодні, 20 листопада, балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж", призначеної для доставки ядерних боєзарядів. Водночас офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

За даними Defense Express, думки розходяться: одні джерела повідомляють про можливий тестовий запуск з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, інші вважають, що можливе бойове застосування по території України.

Однак, аналітики зазначають сценарій бойового застосування ракети малоймовірним.

Видання зазначає, що статус цієї розробки залишається невизначеним, хоча відомо, що це не перше її випробування. Імовірно, робота над РС-26 "Рубіж" розпочалася не пізніше 2006 року. Програма була засекреченою, оскільки її реалізація порушувала положення договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД).

"Водночас точні характеристики РС-26 "Рубіж" наразі невідомі. Серед тих, які є доволі вірогідними - стартова вага у межах 40-50 тонн, дальність до 6000 км, оснащення у вигляді чотирьох роздільних бойових блоків потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні тим, які використовуються у РС-24 "Ярс". Також вважається, що він може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу "Авангард", - вказують аналітики.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Як відреагували в ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що Росія проводить масштабну інформаційно-психологічну атаку проти України.

У месенджерах та соціальних мережах від імені ГУР поширюється неправдива інформація про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні.

"Дане повідомлення — фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО", - вказують розвідники.

Зазначається, що ворог, не маючи змоги зламати українців силою, використовує методи залякування та психологічного тиску. Громадян закликають залишатися пильними й зберігати стійкість.

В ГУР закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги — у разі небезпеки краще перечекати в укритті.

Чи є загроза масованого удару по Україні - відповідь РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначає, що росіяни заздалегідь готувалися до обстрілів у холодну пору року, використовуючи тактику накопичення ракет, підготовки авіації та флоту.

Він наголошує, що основний акцент робиться на крилаті та балістичні ракети, а також дрони, щоб виснажити українську ППО. Ці плани були відомі заздалегідь, і про них попереджали.

"Росіяни мають в своєму арсеналі різні типи ракет. І це також відомо. Інформаційно зараз вони також намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольств", - додає він.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Коваленко підкреслив, що за три роки повномасштабної війни, знаючи про наявність у Росії ракет та її наміри завдавати ударів по Україні й інфраструктурі, українці вже усвідомили важливість підготовки. Він радить заздалегідь планувати час, визначати безпечні місця для укриття, прораховувати маршрут і час для їх досягнення. Також необхідно слідкувати за офіційними повідомленнями, особливо від Повітряних Сил.

"Щодо паніки, яку намагаються підігрівати - ще раз уточню, що Росія готувалася до обстрілів і це є частиною війни. Плани росіян відомі Силам оборони. Протидія є і буде", - резюмував Андрій Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Чи є загроза масованого удару по Києву

Моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" повідомляє, що наразі відсутня інформація про загрозу масованого удару по столиці.

"На тривогу реагувати варто завжди за загрози балістики, враховуючи як швидко вона долітає", - вказують аналітики.

Станом на цей момент:

стратегічна авіація не зафіксована у повітрі;

у Чорному морі перебувають 6 кораблів із ракетами "Калібр";

інформації про запуск дронів-камікадзе немає;

інформації про запуск суперконтинентальних балістичних ракет також немає (у разі загрози тривога буде оголошена по всій країні);

загроза балістичних ракет може виникнути будь-якої миті.

"Якщо немає інформації - то навіщо мені щось писати і зайвий раз нагнітати. Інформаційні розгони на мене не діють, закриття посольств не турбують (а чому не закривали, коли реально були пуски ракет і купи мопедів?", - йдеться у повідомленні.

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