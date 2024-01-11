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Чи буде велика війна між Пхеньяном і Сеулом: навіщо КНДР посилює ескалацію

Анна Ярославська
11 січня 2024, 02:14
Північна Корея завжди була провокатором нестабільності як в своїх інтересах, так і в інтересах третіх сторін.
Віталій Кулик, Кім Чен Ин
Віталій Кулик назвав причину поточної ескалації з боку Північної Кореї / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kcna

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик пояснив, навіщо Північна Корея "підвищує градус" та посилює ескалацію в регіоні.

По-перше, за його словами, відбувається мілітаризація регіону і посилюється протиріччя між основними глобальними гравцями – Китаєм і Сполученими Штатами Америки.

"Китай намагається побудувати систему стримування, шукає регіональних партнерів для створення військових баз або створює умови для швидкого розгортання цих баз в міру необхідності. Сполучені Штати та їхні союзники (Австралія, Південна Корея, Японія) також намагаються посилити свої військові можливості", – сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

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Крім того, Північна Корея завжди була провокатором нестабільності як в своїх інтересах, так і в інтересах третіх сторін.

"Зараз КНДР на прохання, наприклад, Китаю або Росії може підвищити градус протистояння в регіоні, щоб відволікати увагу глобальних гравців від європейського театру бойових дій або від великого Близького Сходу", - вважає Кулик.

Експерт зазначив, що Північній Кореї потрібна власна космічна програма, і Пхеньян дуже розраховує на російську підтримку.

"Це, мабуть, є найголовнішим в їхніх іграх з Кремлем, тому що інтенсифікація космічної програми, створення військово-космічних сил для КНДР – пріоритет номер один. Як і постачання боєприпасів і надання Росії ракет", - сказав Кулик.

Кулик акцентував на важливому нюансі у нинішньому загостренні відносин між КНДР і Південною Кореєю. Якщо раніше ескалація була пов'язана або з тим, що Пхеньян намагався отримати продовольчу допомогу, або підвищити ставки, щоб відновити діалог з Півднем, то зараз на перший план виходять геополітичні фактори.

"На даний момент удари Північної Кореї збіглися із загостренням загальної глобальної ситуації. З одного боку, Китай заходить в новий складний трек зі Сполученими Штатами і випускає "ручного песика" у вигляді КНДР. З іншого боку Росія радіє тому, що допомога, яка могла б піти Україні, відкладається на ймовірний форс-мажор в Кореї", - сказав він.

Кулик сумнівається, що цього разу все дійде до великої війни між Пхеньяном і Сеулом.

"Найімовірніше, має місце випадок контрольованої ескалації. Вони лякають, але потім не кусають. Для повноцінної війни у КНДР поки немає потужностей і надійної підтримки з боку Китаю та Російської Федерації. Більш того, така війна в поточних умовах Північної Кореї не зовсім вигідна, враховуючи складнощі з урожаєм в 2023 році та забезпеченням продовольством навіть КНА (Корейська Народна армія), але окремо взята ескалація, певний розігрів ситуації в регіоні, підвищення ставок в комплексі вигідні Пхеньяну і його патронам", - зазначив Кулик.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Як повідомляв Главред, у грудні 2023 року видання Reuters писало про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав Збройним силам своєї країни, військовій промисловості та сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками з боку США

8-9 січня 2024 року лідер КНДР проінспектував роботу головних військових заводів країни і заявив, що в разі конфронтації перетворить її на попіл.

Кім Чен Ин охарактеризував Республіку Корея як "найбільш ворожу державу для КНДР", яка "довгий час, упродовж близько 80 років, шалено чіплялася лише за злісну конфронтацію, щоб скидати нашу владу і режим".

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