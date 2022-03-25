"Після перемоги доведеться створювати нове місто": мер назвав руйнацію в Харкові катастрофічною

Зруйнована російськими окупантами Харківська ОДА/ Reuters

Руйнації, яких зазнав Харків внаслідок обстрілів російськими окупантами, є колосальними. Після перемоги України у війні доведеться створювати місто практично з нуля.

Станом на сьогодні в місті уже зруйновані понад 1000 будівель. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю LB.

"Я можу сказати, що руйнування колосальні", – наголосив Терехов.

Він зазначив, що усе почалося з обласної державної адміністрації, де загинули люди і були поранені. Після цього під ворожі бомбардування потрапили мерія та інші адміністративні будівлі.

"Понад тисячу будівель сьогодні у місті зруйновано. Різні будівлі. Вдумайтесь, тисячі житлових будинків. Багато які з них відновити неможливо. Нам по суті потрібно буде створювати нове місто", – зазначив міський голова.

Він наголосив, що в Харкові не було ні дня, ні ночі, щоб не бомбили. Часто відбуваються обстріли Градами, мінометами і ракетами.

За словами Терехова, у місті вже практично немає безпечних місць – "прилетіти" від окупантів може будь-де.

"Мене якось запитали, який район міста Харкова найбезпечніший. А нема таких районів. Насправді ніхто не розуміє, куди може прилетіти снаряд, куди може потрапити міна або бомба, коли з'явиться літак. Безпечних місць немає. Бомблять постійно. Буває, трохи більше вдень, менше вночі чи навпаки. Але приблизна кількість обстрілів така ж сама", – сказав Терехов.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники відкрили вогонь по Харкову вночі та вранці у п’ятницю, 25 березня. Вночі вони обстріляли термінал аеропорту, зранку – супермаркет "Метро". Внаслідок обстрілів загалом загинули шестеро людей, понад 17 отримали поранення.

Нагадаємо, в окупованому містечку Харківської області російські загарбники за допомогою місцевих колаборантів викрали дітей, поки їхній батько відійшов за їжею.

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