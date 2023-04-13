Після краху "моста Путіна" Росія не втримає Крим, їй треба окопуватися в 5 областях - Світан

Агресору Росії не буде сенсу утримувати окупований Донбас після втрати загарбниками контролю над Кримським півостровом, вважає Роман Світан.

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Росія втратить Крим після знищення Кримського мосту - Світан / Колаж GoogleMaps, Главред

Країна-окупант Росія намагатиметься утримати захоплений Крим, однак після знищення Кримського мосту вони вже не зможуть контролювати півострів. Окупований Донбас буде недоцільно утримувати в політичному плані. Керівництву Брянської, Воронезької, Курської, Бєлгородської та Ростовської областей слід окопуватися по лінії російсько-українського кордону. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що війська РФ воюватимуть за всі українські території, які вони незаконно "приєднали" і вписали до своєї конституції.

"Росіяни закріпили у своїй конституції Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізькі області як частину Російської Федерації, хоча жодна з цих областей не завойована ними повністю. Але всі вони, як і Крим, записані в Конституції РФ як частина Росії, тому росіяни будуть боротися за все, що вважають російською територією", - зазначив Світан.

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За словами експерта, окупанти спробують утримати Крим і Донбас. Але після того як Кримський міст буде знищено, вони не зможуть надалі контролювати півострів. Утримувати Донбас буде політично безглуздо.

"Думаю, що Росія буде всіляко намагатися утримати Крим і донецьку агломерацію. Втім, після знищення Кримського мосту утримати Крим буде просто неможливо. Тоді в окупантів залишиться тільки донецька агломерація. От тільки без Криму донецьку агломерацію росіянам, навіть із політичної точки зору, нема сенсу утримувати", - пояснив він.

Також він додав, що керівникам 5 російських областей, які межують з Україною, знадобиться вибудовувати свої лінії оборони.

"Росіянам уже зараз треба окопуватися по кордоні України і Росії. Губернатори п'яти російських областей, що межують з Україною (Брянської, Воронезької, Курської, Бєлгородської, Ростовської) вже повинні починати відривати лінії оборони, засічні лінії. Втім, деякі вже почали це робити: бєлгородський, курський і брянський губернатори вже працюють над цим. А після початку нашого контрнаступу воронезький і ростовський губернатори теж знайдуть на карті держкордон України і почнуть рити окопи", - підкреслив Роман Світан.

Повернення Криму в Україну

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що звільнення Україною Криму змінить стратегічну ситуацію на полі бою. На думку Ходжеса, найбільш перспективний напрямок для ЗСУ - удар по так званому "сухопутному коридору" окупантів РФ, який веде до окупованого Кримського півострова.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна здатна звільнити Крим протягом 5-7 місяців. На думку чиновника, у Москви немає ресурсів для утримання Кримського півострова. Перемовини можливі тільки в разі повного виведення російських окупаційних військ з Криму.

Військовий експерт Серей Грабський заявив, що сили оборони України реально зможуть звільнити Крим протягом 5-7 місяців після того, як на окупованому півдні буде розсічений російський так званий "сухопутний коридор". Російські війська опиняться в блокаді на Кримському півострові.

Дивіться відео Главред - Світан розповів, як війська РФ виходитимуть з Криму

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