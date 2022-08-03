УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Пішли в НГУ слідом за матір'ю: двоє братів з Волині захищають Україну зі зброєю в руках

3 серпня 2022, 19:59

Брати Матвіюк свою матір називають "Ростиславівною". Зізнаються, що бігають до неї часто.

Матвіюк
Мати і сини Матвіюк служать в Нацгвардії / suspilne.media

Двоє мешканців Волині - брати Дмитро та Михайло Матвіюк на службу до Національної гвардії України пішли слідом за своєю матір'ю Марією.

Сім'я несе службу в одному підрозділі, повідомляє Суспільне. При цьому мати бійців Марія вже більше трьох років служить кухарем у військовій частині, а двоє її синів на до служби були тренерами кіокушинкай карате і встигли заснувати спортивний клуб для дітей.

"Я знав, що піду, якщо не за контрактом, то добровольцем", – говорить про своє рішення приєднатися до НГУ 24-річний Дмитро.

У свою чергу 20-річний Михайло, який несе службу на іншій позиції, розповідає, що з братом вони багато спілкуються.

При цьому братися свою матір називають "Ростиславівною". Зізнаються, що бігають до неї часто. Однак мама їх серед інших військовослужбовців ніяк не виділяє, каже, що всі тут повинні бути на рівних умовах.

Дмитро Матвіюк
Дмитро Матвіюк / Суспільне

"Вони чоловіки, в першу чергу. І вони сказали: "Мама в частині, і ми повинні теж захищати свою країну. Мені серце як матері щемить, але я розумію, що йде війна", – розповіла Матвіюк.

Михайло Матвіюк
Михайло Матвіюк / Суспільне

Додамо, що чоловік і батько сімейства залишився вдома, на господарстві, але і Марія, і брати по ньому сумують і чекають його телефонних дзвінків.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині жінка поховає вже другого сина, її дітей забрала війна. У бою з російськими окупантами 17 липня загинув старший солдат, старший бойовий медик десантно-штурмового батальйону військової частини А-0284 Погорельчук Олександр Сергійович. Про це повідомили у Славутській міській раді.

Олександр був зовсім молодим, він народився в 1996 році. Його поховали в рідному селі Голики.

Інші новини:

Нацгвардия новини Волині війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:39

Китай може почати війну в найближчі роки

20:34

Мінус 15 кг: як правильно позувати, аби виглядати стрункішою на фото - головні секрети

20:27

Садиста вирахували: Лубінець розповів про окупанта, який кастрував полоненого ЗСУВідео

20:18

2 універсальні сумки для жінок після 40 років, які можна носити роками і до всьогоФото

20:07

Прикмети на 5 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити грошіВідео

Реклама
19:59

Пішли в НГУ слідом за матір'ю: двоє братів з Волині захищають Україну зі зброєю в рукахВідео

19:43

Володимир Дантес і Даша Кацуріна записали домашнє відео в ліжку: "Ми маємо це сказати"Відео

19:34

Жданов підрахував, скільки HIMАRS необхідно ЗСУ, аби вигнати росіян з УкраїниВідео

19:14

У зоні великого ризику: 4 знакам зодіаку в серпні може загрожувати небезпекаВідео

19:04

"Свідомо вбивають": колишній командир "Азова" різко висловився щодо полонених окупантів

19:00

Війна в Карабасі: Азербайджан почав операцію "Відплата" і взяв під контроль висотиВідео

18:33

Що буде з цінами на продукти в Україні після розблокування портів: відповідь експертаВідео

18:31

Стратегії немає: експерт назвав головну помилку Росії у війні проти України

18:26

В РФ генерал нагородив власного сина за невдалий наступ на Київ

18:25

Затягнеться на роки: українцям дали тривожний прогноз і попередили про багаторічну війнуВідео

18:04

Путін готовий ставити німців раком заради задоволення свого садизмуПогляд

17:51

Вбивство полонених в Оленівці: "вагнерівці" мінували барак для швидкого загоряння – розвідкаВідео

17:42

Чоловік покійної Руслани Писанки розкрив незвичайне ім'я артистки при хрещенні

17:33

Окупанти хочуть спробувати вийти на адмінкордон Херсонської області: ворог накопичує сили-ОК "Південь"Відео

17:28

Рік неймовірного везіння: 2 знаки зодіаку стануть щасливчиками в 2023 роціВідео

Реклама
17:00

Чи можуть росіяни організувати великий наступ на ЗСУ - відповідь військового аналітика

16:59

В Україні підвищать тарифи на комуналку: названо терміни зростання цінВідео

16:53

Гроші треба повернути: понад 25 тис. українців отримали 6500 грн допомоги помилково - МінфінВідео

16:45

Відомий репер Джиган з Одеси відсвяткував день народження з тортом у вигляді ракети

16:34

Спокуса в пальто: Анна Тринчер в честь дня народження порадувала фанатів фото без ліфчика

16:21

У Туреччині відповіли відмовою на бажання Путіна щодо Bayraktar для РФ - посол УкраїниВідео

16:19

Прикмети на 4 серпня: 3 заборони не можна порушувати в день Марії, щоб біду в будинок не впуститиВідео

16:02

Економіст пояснив, коли ще сильніше в Україні зростуть ціни на продуктиВідео

15:49

Зеленський не виключив відносин з Росією після війни: "все буде залежати від РФ"Відео

15:48

Меньшова розповіла, як Галкін поплатився за підтримку України

15:48

"Корса" наводила Гради на будинки: ЗСУ ліквідували відому терористку "ДНР"Відео

15:45

Ріанна в нижній білизні показала першу фотосесію через 2 місяці після пологів

15:42

День Марії Магдалини 2022: дата і традиції свята

15:39

"Ніхто їх не визнає": експерт пояснив, що чекає на Росію через референдуми в Україні

15:28

Соромно до жаху: слабкі сторони, про які знаки зодіаку воліють мовчатиВідео

15:18

"Та хоч три ноги втрать": у РФ водій маршрутки погрожував битою нахабному безногому окупантуВідео

15:11

"Лукашенко може самостійно завдати ударів по Україні": експерт оцінив ризики вторгнення Білорусі

14:59

Морпіхи влаштували засідку на Донбасі: знищили 15 окупантів і взяли полоненихВідео

14:42

"У російської армії будуть великі проблеми": Жданов розповів, як ЗСУ знущаються над окупантамиВідео

14:39

Що не можна садити після часнику, щоби не занапастити урожайВідео

Реклама
14:33

Окупанти потрапили в оточення на двох напрямках: експерт розкрив деталіВідео

14:29

Українські воїни "задвохсотили" воронезького колишнього кандидата в депутати Держдуми

14:22

Олена Кравець зі сльозами на очах розповіла про останній кастинг з Русланою ПисанкоюВідео

14:21

Найбільш високооплачуваний голос Москви озвучив "хотілки" ПутінаПогляд

13:59

У ЗСУ пояснили, скількох ще чоловіків можуть мобілізувати в армію в разі потреби

13:55

Окупанти приречені: у ЗСУ обіцяють нові "бавовни" на ХерсонщиніВідео

13:44

Путін - "шизофренік", а Медведєв "злетів з катушок": депутат РФ про "божевільність" верхівки КремляВідео

13:34

Павло Зібров показав свій розкішний будинок і розповів, чому скасувалося весілля дочки

13:29

У США запропонували вигнати РФ з Радбезу ООН і замість неї прийняти УкраїнуВідео

13:17

Окупанти збідніли за добу на 91 млн доларів: ЗМІ підрахували, на яку суму ППО ЗСУ збило ракетиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти