Пішли в НГУ слідом за матір'ю: двоє братів з Волині захищають Україну зі зброєю в руках

Мати і сини Матвіюк служать в Нацгвардії / suspilne.media

Двоє мешканців Волині - брати Дмитро та Михайло Матвіюк на службу до Національної гвардії України пішли слідом за своєю матір'ю Марією.

Сім'я несе службу в одному підрозділі, повідомляє Суспільне. При цьому мати бійців Марія вже більше трьох років служить кухарем у військовій частині, а двоє її синів на до служби були тренерами кіокушинкай карате і встигли заснувати спортивний клуб для дітей.

"Я знав, що піду, якщо не за контрактом, то добровольцем", – говорить про своє рішення приєднатися до НГУ 24-річний Дмитро.

У свою чергу 20-річний Михайло, який несе службу на іншій позиції, розповідає, що з братом вони багато спілкуються.

При цьому братися свою матір називають "Ростиславівною". Зізнаються, що бігають до неї часто. Однак мама їх серед інших військовослужбовців ніяк не виділяє, каже, що всі тут повинні бути на рівних умовах.

Дмитро Матвіюк / Суспільне

"Вони чоловіки, в першу чергу. І вони сказали: "Мама в частині, і ми повинні теж захищати свою країну. Мені серце як матері щемить, але я розумію, що йде війна", – розповіла Матвіюк.

Михайло Матвіюк / Суспільне

Додамо, що чоловік і батько сімейства залишився вдома, на господарстві, але і Марія, і брати по ньому сумують і чекають його телефонних дзвінків.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині жінка поховає вже другого сина, її дітей забрала війна. У бою з російськими окупантами 17 липня загинув старший солдат, старший бойовий медик десантно-штурмового батальйону військової частини А-0284 Погорельчук Олександр Сергійович. Про це повідомили у Славутській міській раді.

Олександр був зовсім молодим, він народився в 1996 році. Його поховали в рідному селі Голики.

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