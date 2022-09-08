ЗСУ йдуть до кордонів Луганської області: у 'котел' потраплять 20 тисяч окупантів - Арестович

20 тис. окупантів можуть потрапити у "котел" на Харківщині / Колаж фото УНІАН

Українські захисники просуваються уперед на Харківщині та хочуть вийти аж до адмінкордонів Луганської області. Російські окупанти серйозно панікують, бо можуть потрапити у "котел". Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, відреагувавши на слова російських пропагандистів.

Він додав, що в оточенні українських захисників можуть опинитись до 20 тис. окупантів під Балаклією.

"Ми не вимовляємо цю назву, у нас тиша. Але ми можемо говорити про те, що говорять російські пропагандисти", - додав він.

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Окупанти самі кажуть про те, що на Харківщині почалися "страшні бої" і в паніці, бо ЗСУ перерізали їм важливу трасу. З російськими військовими, які залишились під Балаклією, вони втратили зв'язок. Мова йде про самарський та башкирський СОБР.

"Страшні речі малюють. Мало не потрапляння Ізюмського угруповання в оточення, з усіма штабами та іншим-іншим... Вони кричать, що дуже погано все", - зазначив Арестович.

Окупанти самі повідомили про те, що ЗСУ наступають з боку Ізюма і вже звільнили село Довгеньке. Арестович переконаний, що окупанти втратять постачання ще з одного напрямку, коли українські військові дійдуть до Куп'янська.

"Це означає, що ЗСУ повертаються на межі Луганської області... В ідеальному варіанті це буде оточення Ізюмського угруповання, як кажуть російські пропагандисти, "котел"... Туди можуть потрапити тисяч до 20 російських військових, від 10 до 20 тисяч", - зазначив Арестович.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

У вівторок, 6 вересня, з'явилася інформація про контрнаступ ЗСУ в Харківській області. Вказувалося, що було завдано раптового і сильного удару у фланг так званому Ізюмському угрупованню в напрямку Балаклії. Українські військові могли звільнити частину Балаклії та інші населені пункти. Генеральний штаб відомості поки не підтверджує.

Увечері того ж дня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в одному з міст в Харківській області відбулися несприятливі для військ Росії події. Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку нависла серйозна загроза. Армія України тепер може обстрілювати сили ворога в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

За словами Арестовича, артилерія ЗСУ тепер дістає до Куп'янська - важливого залізничного вузла в Харківській області, який поки контролюють російські окупанти. Там знаходиться одна з ліній постачання військ Росії.

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