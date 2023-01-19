"Час перестати тремтіти перед Путіним": Подоляк різко звернувся до Шольца щодо танків для ЗСУ

Радник керівника Офісу президента наголосив, що Україні потрібні танки, адже це ключ до правильного завершення війни.

Подоляк різко звернувся до Шольца, який вагається через танки для ЗСУ / ОПУ, ua.depositphotos.com

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, який ніяк не може наважитись на постачання танків Leopard Збройним силам України.

Як зазначив Подоляк на своїй сторінці у Twitter, справжнє лідерство – це показувати приклад, а не озиратися на інших.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що Україні потрібні танки, адже це ключ до правильного завершення війни.

Подоляк також присоромив Шольца, заявивши, що настав час припинити тремтіти перед російським диктатором Володимиром Путіним.

"Справжнє лідерство - це показувати приклад, а не озиратися на інших. Жодних табу немає. Від Вашингтона до Лондона, від Парижа до Варшави звучить одне: Україні потрібні танки, танки – ключ до правильного завершення війни. Час перестати тремтіти перед Путіним, час зробити останній крок", - написав він.

Танки Leopard для України

17 січня ЗМІ писали про те, що в Німеччині незабаром може бути ухвалено рішення про надання Україні танків Leopard.

18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в питанні поставки танків для України не повинно бути коливань. Таким чином український лідер натякнув на Німеччину, яка досі не ухвалила рішення про передачу або реекспорт танків в рамках військової допомоги нашій країні. За словами президента, є конкретні речі, від яких залежить стійкість України на полі бою.

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